Ředitelé nemocnic si přišli na milionové odměny, statisíce si rozdali i jinde

Web Hlídač státu společně s platformou Platy úředníků už druhým rokem přináší detailní přehled platů a odměn státních zaměstnanců za uplynulé roky. Ve zveřejněných datech nechybí ministerstva, některé státní úřady, nemocnice, státní nebo národní podniky a také veškeré úřady pod takzvaným služebním zákonem.

Redakce iDNES.cz již ke konci května poukázala na vysoké odměny hradního kancléře Vratislava Mynáře či exšéfa státního podniku Lesy České republiky Josefa Vojáčka. Nyní přináší další přehled platů a odměn za loňský rok ve státních podnicích.

Milionové odměny si loni podle zveřejněných údajů na Hlídači státu rozdělily instituce pod ministerstvem zdravotnictví. Například ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant si loni vydělal 1,5 milionu korun. K tomu na odměnách a náhradách získal přes 2 miliony korun. Oproti roku 2020 si výrazně přilepšil. V daném roce totiž jeho plat činil 1,4 milionu korun. Odměny a náhrady pak tvořily „pouze“ 638 tisíc korun.

„Druhý rok odmítla Homolka“

Podobně si vydělal ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček, který si celkem za loňský rok přišel na 1 361 323 korun. Oproti roku 2020 je to zhruba o 20 tisíc méně. Naopak odměny za loňský rok činily 1,5 milionu korun. Rok před tím to bylo zhruba 857 tisíc korun.

Přes dva miliony na odměnách získal šéf Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek. Celkově si za loňský rok vydělal zhruba 3,5 milionu korun. Odměny a náhrady se mu oproti roku 2020 zdvojnásobily.

Platy a odměny ve fakultních nemocnicích Nemocnice Pozice Plat/ Odměny a náhrady 2020 Plat/ Odměny a náhrady 2021 FN Brno Ředitel 1 329 395 Kč/ 0 Kč 3 171 492 Kč/ 1 756 770 Kč FN Hradec Králové Ředitel 1 496 688 Kč/ 1 123 448 Kč Nedoloženo FN Královské Vinohrady Ředitel Nedoloženo 1 986 674 Kč/ 795 840 Kč (odpracováno 10,5 měsíce) FN Olomouc Ředitel 1 520 457 Kč/ 1 214 032 Kč Nedoloženo FN u sv. Anny v Brně Ředitel 810 599 Kč/ 511 00 Kč 1 316 517 Kč/ 1 931 677 Kč FN v Motole Vedoucí pracovník č. 1 420 540 Kč/ 0 Kč 767 726 Kč/ 418 879 Kč FN Thomayerova nemocnice Ředitel 1 375 055 Kč/ 511 295 Kč 1 430 864 Kč/ 1 270 870 Kč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ředitel 2 279 193 Kč/ 712 953 Kč 1 464 585 Kč/ 1 710 270 Kč Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

(pod ministerstvem obrany) Ředitel 2 566 746 Kč/ 75 000 Kč 2 565 511 Kč/ 625 593 Kč Zdroj: PlatyÚředníků.cz

„Oproti loňskému roku nyní poprvé data poskytla i FN Královské Vinohrady. Už druhý rok po sobě ale odmítla vydat údaje Homolka,“ uvedl v tiskové zprávě Hlídač státu.

Podle Martina Dlouhého z Fakulty informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) mají největší české nemocnice, tedy nemocnice fakultní a krajské, miliardové rozpočty.

„Jde tedy o velké podniky. V porovnání se soukromým sektorem tedy odměny managementu nejsou nadměrné a jsou i nižší. Z tohoto pohledu nejde o nic mimořádného a bez tohoto by nebylo možné dobrý management v nemocnici v konkurenčním prostředí udržet,“ uvedl pro iDNES.cz k platům a odměnám Dlouhý.

Pokud by podle jeho slov nemocnice peníze neměly, odměny by nevyplácely: „Určitě bych neřekl, že zdravotnictví je na pokraji zhroucení.“

„Řízení nemocnice považuji za náročné a komplikované, což bylo ještě umocněno covidem, či příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Něco jiného může být nějaká instituce, která řeší rutinně svou agendu,“ doplnil Dlouhý z VŠE.

Pod resort zdravotnictví rovněž spadá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), jemuž šéfuje Ladislav Dušek. Ten si v předešlém roce vydělal zhruba 1,3 milionu korun. Tedy podobně jako v roce 2020. Přitom na odměnách nezískal za oba roky ani korunu.

Zveřejnění platů a odměn by mělo být povinné

Odměny za minulý rok si nepřipsal ani ředitel Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) Michal Stiborek. Jeho plat loni činil zhruba 3,6 milionu korun.

Naopak statisícové odměny loni vypláceli v jiných státních podnicích. Například exšéf Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jan Prachař, kterého v polovině května policie obvinila ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, si loni vydělal 1 159 144 korun. Na odměnách si pak přišel na 235 tisíc korun.

Zhruba 400 tisíc na odměnách dostal i předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka, jehož samotný plat činil loni 1,5 milionu. Téměř stejnou částku a odměnu získal i v roce 2020.

Platy a odměny ve státních podnicích: Instituce Ministerstvo Pozice Plat/ Odměny a náhrady 2020 Plat/ Odměny a náhrady 2021 Český telekomunikační úřad Ostatní ústřední orgány státní správy Předseda rady ČTÚ 2 063 365 Kč/ 0 Kč 2 079 116 Kč/ 0 Kč Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ostatní ústřední orgány státní správy Předsedkyně 1 427 729 Kč/ 150 000 Kč 1 432 879 Kč/ 90 000 Kč Národní muzeum Ministerstvem kultury Generální ředitel Nedoloženo 1 288 324 Kč/ 305 120 Kč Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Instituce pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ředitelka 553 800 Kč/ 0 Kč 778 100 Kč/ 130 000 Kč Česká školní inspekce Instituce pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední školní inspektor - vedoucí služebního úřadu Nedoloženo 1 443 724 Kč/ 320 000 Kč Armádní servisní p.o. Instituce pod Ministerstvem obrany Ředitel 1 173 287 Kč/ 240 000 Kč 1 223 356 Kč/ 270 000 Kč Úřad práce ČR Instituce pod Ministerstvem práce a sociálních věcí Generální ředitel 350 877 Kč/ 0 Kč (odpracovány 3 měsíce) 1 345 253 Kč/ 395 000 Kč Zdroj:

PlatyÚředníků.cz

Platy a odměny pro Hlídač státu nezveřejnily například České dráhy, Národní rozvojová banka či Vojenská nemocnice Olomouc.

„Pro státem ovládané podniky, které nejsou vystaveny běžné konkurenci, by to mělo být povinné. Jelikož jde o velký podnik, je třeba počítat s tím, že odměny manažerům by tomu měly odpovídat,“ dodal pro iDNES.cz Dlouhý z VŠE.