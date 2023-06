Vláda trestá rodiny za svou špatnou práci, míní Středula. Odbory chystají další kroky

Vláda ve středu odsouhlasila konsolidační balíček. Co očekáváte od dnešního sjezdu?

Kritika bude veliká, protože všechno má své důsledky a my je budeme pojmenovávat. Myslíme si, že na to nejen máme právo, ale já to považuju taky za povinnost a nutnost. Vládním stranám se to nelíbí, když jsou kritizováni, ale kritika se nikomu nelíbí. Nemáme žádnou stranickou příslušnost, nic podobného, jsme občané, jsme zástupci zaměstnanců a z našeho pohledu říkáme a pojmenováváme věci pravými jmény. Nemáme důvod něco zaonačovat, politicky zakulacovat nebo hrát nějakou hru.

Nedávno jste kritizoval, že jde o osmou reformu veřejných financí...

Je to reforma reformy, reformy, reformy veřejných financí. A pořád je co reformovat, ještě není u konce. To je naprosto jasná známka politiků, že nezvládají svoji práci, pro kterou ji občané volí. A my musíme říkat, jaké to má dopady na lidi.

Jaké?

Nelíbí se nám, když se opětovně balíček sune na bedra těch, kteří to nezpůsobili. Na zaměstnance, důchodce - na spotřebitele. Budou se zvyšovat daně, přitom bychom se měli soustředit spíše na peníze těch, kteří je opravdu mají. Například nám z České republiky odchází částky, které jsou ve stovkách miliard korun a nic s tím neděláme. Ne že bychom firmám ty peníze měli vzít, to v žádném případě. Ale aby jejich významná část zůstávala v republice k užitku zaměstnanců, občanů a ekonomice jako takové.

Protože situace, kdy máme dražší potraviny než v Německu, kde mají trojnásobné mzdy, nebo když poradce premiéra sděluje občanům, že mají nakupovat v Polsku? Ohrožují tím malý a střední podnikatelský stav. To je něco nevídaného.

Přitom se hovoří například i o zdražování vodného a stočného o dva procentní body, experti ale upozorňují, že to není tak úplně pravda.

Ano. Hovoří se o dvou procentních bodech. No to je sice hezké, ale nejsou to jenom dva procentní body, je to regulované odvětví, načtou si celou inflaci, takže to bude zdražení o dvanáct a více procentních bodů. Dotkne se to naprosto každého občana, takže považujeme balíček skutečně za špatný. Navrhli jsme proto vlastní variantu a byli bychom rádi, kdyby se o ní debatovalo. Zatím ale vláda vykazuje znaky, že přehlíží jakékoliv poznámky. Dokonce i od vlastních kolegů, což nepovažuji za moudré.

Když bude vláda moudrá a bude naslouchat, tak nebude ve společnosti tolik odporu. A také nebude tolik protažených obličejů a tolik nespokojených lidí. To ale momentálně neplatí.

Vláda odsouhlasila i zrušení daňových výjimek, napřílkad školkovného. Přitom to rodinám s jedním dítětem přineslo v průměru pět tisíc korun. To je nezanedbatelná částka...

(přerušuje) Já si myslím, že se to musí formulovat jinak. Rušení pomoci je pokuta rodinám za špatnou práci politiků, které si zvolili. To je správná definice, to je ten hlavní problém.

Ministr financí Zbyněk Stanjura už dříve sdělil, že odbory mohou protestovat dle libosti, ale až na drobné kosmetické změny se už v konsolidačním balíčku škrtat nebude. Mají pak protesty smysl?

Ignorování dobře míněných rad, doporučení se sečte. A tomu okamžiku se říkají volby.

U pana Stanjury ještě zůstanu. Na části jednání vlády a i na následné tiskové konferenci chyběl právě šéf státní kasy. Z lidského pohledu lze pochopit, že měl lístky na Shakespearovské slavnosti, na které zamířil namísto tiskovky, ale profesně neměl být jedním z těch hlavních, kdo budou kroky vlády a škrty obhajovat?

O tom jsem ani nevěděl. Ale tak, jak to říkáte, tak si myslím, že k tomu není potřeba vůbec žádný komentář. To už se okomentovalo samo.

Když jsme se spolu bavili zhruba před měsícem a půl, říkal jste mi, že sám nemůžete nic rozhodovat. Že jde o kolektivní kroky. Dojde dnes podle vás k vyhlášení generální stávky, nebo k jiným razantnějším krokům?

Atmosféra postupuje ve společnosti dál a dál, a to rozzlobení je čím dál tím větší. A zda bude atmosféra pro generální stávku? Zcela nerozumím tomu, proč se mluví pouze o tomto nástroji. Správné by bylo říct politikům, že takto ne. Ať to občané napíší e-mailem, pošlou zprávu, ať zajdou na jednání Poslanecké sněmovny. Ale ať to dají najevo, ať nedělají revoluci u počítače, ale přijdou a podpoří protesty. Myslím si, že jsme jedni z mála, kteří se k tomu tímto způsobem staví, dokonce navrhujeme i varianty, jak by to mohlo být jinak, a to si myslím, že zodpovědný přístup. A jestli si politik myslí, že volič má krátkou paměť, tak ho ujišťuji, že my ji rozhodně krátkou nemáme.

Na čem se dnes budete chtít s kolegy domluvit?

Dnes sdělíme, co všechno ještě vidíme na pozadí toho balíčku. Nejenom to, co se běžně říká, ale i další dopady na lidi, a to si myslím, že je nutné poslouchat a naslouchat tomu. Nebudou to moc hezké zprávy, ale bohužel taková je realita. To udělala vláda, takto přezírá názory lidí a myslím si, že je potřeba v tomto případě zejména otevřít oči.

A jaké kroky plánujete vůči jednání vlády?

Směrem k vládě, bude to všechno postupně, samozřejmě budeme chtít předložit pozměňovací návrhy tak, aby je Poslanecká sněmovna zvážila, a myslím si, že bylo dobře, aby si to velmi rozmyslela.