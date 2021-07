Odmítačů vakcín postupně ubývá, naočkovat se nechce čtvrtina Čechů

„Jako nejčastější důvod odmítnutí vakcíny uváděli dotázaní nedůvěru k očkování jako takovému, to, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle a není tak dostatečně otestovaná a že mají obavy z vedlejších účinků očkování nebo dlouhodobých následků,“ uvedla za CVVM Naděžda Čadová.



Ve věku nad 60 let očkování odmítá 14 procent lidí, dvě procenta rozhodnuta nejsou. Ve věkové skupině 45 až 59 let vakcínu odmítá 26 procent lidí a šest procent váhá. Z lidí mezi 30 až 44 roky věku se očkovat nechce 25 procent a osm procent se zatím nerozhodlo.

Také mezi dvacátníky se nechce naočkovat čtvrtina respondentů, desetina není rozhodnuta. V nejmladší generaci tři z deseti o očkování zájem nemají a asi čtvrtina zatím neví, jestli se nechá očkovat.



Respondenti, kteří se chtějí nechat očkovat, případně už naočkovaní jsou, jako nejčastější důvod svého rozhodnutí uváděli, že chtějí zůstat zdraví, ochránit se před onemocněním COVID-19, z něhož mají obavy, nebo že chtějí zamezit závažnému průběhu tohoto onemocnění.

Více než dvě třetiny (69 %) veřejnosti v první polovině června souhlasily s tím, že antigenní testování by mělo být i nadále pro všechny hrazeno každé 3 dny. Téměř tři pětiny českých občanů (57 %) pak souhlasily s tím, že vstup na hromadné akce by měl být umožněn pouze lidem, kteří jsou naočkovaní nebo otestovaní.



„K naprostému uvolnění cestování, tedy že by měli mít všichni Češi možnost vycestovat do jakékoliv země zcela bez omezení a podmínek, se lidé stavěli spíše odmítavě,“ dodala Čadová. Pro volné cestování se vyslovila více než čtvrtina (29 %) dotázaných, téměř dvě třetiny (64 %) byly proti.

„Za této vlády nebude nikdy žádné povinné očkování, ani zdravotníků. Já to tak nevidím, zkrátka není důvod. Jdeme metodou přesvědčování,“ řekl ve čtvrtek premiér Andrej Babiš. Podle něj je nutné co nejvíce zpřístupnit očkování veřejnosti, odstranit bariéry a vyslat do terénu mobilní očkovací týmy.



V průběhu týdne se k prvním očkovacím místům bez registrace, která otevřela v Praze, přidala centra po celé republice. Nová místa mají být zprovozněna i v příštím týdnu.