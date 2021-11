Praktici: Kdo nás dříve odmítal, nás dnes kontaktuje a chce se naočkovat

„Je toho na nás naloženo opravdu hodně, v mé ordinaci ošetříme fyzicky až šedesát pacientů denně, navíc ještě provádíme distanční konzultace. Je to kombinace ošetření covid pozitivních pacientů, očkování a samozřejmě i řešení běžných respiračních infekcí a necovidová péče. Pokračujeme i s preventivními a dispenzárními prohlídkami – při objednávání dbáme na rozdělení infekčního a neinfekčního provozu. Zátěž je tak v podstatě dvojnásobná oproti obvyklému provozu,“ uvedla praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

Mnozí praktici jsou tak podle ní už nyní mnohem vytíženější než v době nejhorší situace v minulých vlnách pandemie. „Tehdy jsme neočkovali a v porovnání s nynějším stavem méně testovali. Nyní navíc ve větší míře posíláme pacienty k aplikaci monoklonálních protilátek, s čímž je také spojena administrativa a logistika, zejména zajištění převozu infekčního pacienta do nemocnice a zpět,“ doplnila. Hrozí tak podle ní, že v budoucnu budou muset omezit výkony, jako jsou pracovní prohlídky. Přesto vyzývá, aby se pacienti nezdráhali a praktiky kontaktovali. Alespoň telefonicky podle něj mají lékaře oslovit co nejdříve.



„Pro pomoc v ordinaci si mnozí z nás během pandemie přizvali posily – lékaře, studenty, sestry i administrativní pracovníky,“ uvedla Bezdíčková.

S tím, jak přibývá nově nakažených koronavirem, roste podle ní i poptávka po očkování. „Více než polovinu zájemců o očkování tvoří lidé, kteří jdou vůbec poprvé. Velký zájem je o jednodávkovou vakcínu, hlavně u mladých lidí – přičítám to zrušení proplácení testů z preventivní indikace, ale i strachu z nemoci. Hlásí se nám lidé, kteří vakcínu v minulosti několikrát odmítli, ale ve světle aktuální situace si to rozmysleli. To samozřejmě vítáme,“ řekla s tím, že pacienti si často vybírají, kterou vakcínu chtějí.

„Objevují se všechny skupiny. Hodně ale ty nejmladší kategorie lidí, kteří dlouho na očkování nemohli. Jinak to je rozvrstvené populací,“ uvedl praktický lékař Cyril Mucha.

Praktičtí lékaři mohou od minulého měsíce očkovat i vakcínou od firmy Pfizer. Do té doby měli k dispozici jen méně žádané očkovací látky, třeba tu od AstraZenecy. Nyní se podle informací od distributora vakcíny, firmy Avenier, zapojilo do očkování Pfizerem asi 1 200 ordinací praktiků, asi 1 600 si vakcínu objednalo.

Odmítat vakcínu, ale chtít léky? Nesmysl

Praktici se vyjádřili také k lidem, kteří odmítají očkování, propagují ale užívání monoklonálních protilátek v případě nákazy. Podání monoklonálních protilátek sice podle nich zabírá, současně má ale oproti očkování řadu nevýhod. „Očkování je mnohem účinnější, proti symptomatické infekci je i v případě mutace delta ochrana mezi šedesáti až sedmdesáti procenty,“ řekla Bezdíčková.

Mucha upozornil, že tam je i epidemiologický aspekt, nakažený člověk může před absolvováním testu nakazit druhé, u očkovaného je takové riziko nižší. A zmínil i fakt, že monoklonální protilátky jsou dražší, léků navíc není tolik a jejich podávání zatěžuje nemocnice. Zmínil přitom zkušenost ze středečního rána s vlastním pacientem, u něhož žádal o aplikaci léku. „První termín z Fakultní nemocnice Motol byl na 8. listopadu, skoro za týden. Takže tam nastává problém,“ uvedl.

Praktik Svatopluk Býma upozornil, že oba preparáty - vakcína i léky - jsou podobné. Je proto podle něj nesmysl jeden odmítat a na druhý spoléhat.

Praktický lékař David Halata upozornil na to, že část praktiků má k dispozici novou vyšetřovací metodu v podobě ultrazvuku. Ten se podle něj během epidemie osvědčil, a to například při odhalování covidových zápalů plic. Řadě pacientů se díky němu podařilo zachránit život, sám jmenoval příklad jedenatřicetiletého pacienta, který měl mírný průběh covidu-19. Na ultrazvuku mu ale zjistili covidový zápal plic, díky čemuž byl okamžitě převezen do nemocnice.

Nyní má však takovou možnost jen málo praktiků, výkon totiž neproplácejí zdravotní pojišťovny. O celé věci se jedná, na přelomu roku by měly být veřejné výsledky studií o přínosu ultrazvuku v ordinacích.