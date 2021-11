Apely politiků k očkování? Odmítače přesvědčí spíš příběhy, výzvy jsou vyčpělé

Lídr ODS Petr Fiala zdůrazňuje že prvním důvodem je to nejdůležitější, tedy zdraví. „Dokončené očkování je jediný způsob jak významně snížit riziko nakažení, závažného průběhu a úmrtí na covid-19. S tím také souvisí ochrana našich nejbližších a našeho okolí,“ uvedl na dotaz iDNES.cz.



Nejnovější studie ukazují, že očkovaný člověk je pro své okolí v případě infekce méně nakažlivý. A třetím důvodem je to, že pouze s dostatečnou proočkovaností budeme moci jako společnost žít zase normálně jako před covidem. Jedině díky očkování můžeme oslabit další vlnu pandemie a zvládnout ji.



Dostat pandemii pod kontrolu

Také pro lídra Pirátů Ivana Bartoše je stěžejním důvodem ochrana zdraví a snížení rizika vážného průběhu onemocnění. „Pokud se necháte očkovat, chráníte i vaše blízké. Ačkoliv se i vakcinovaní mohou nakazit a onemocnění přenášet, snižuje se riziko přenosu o 65 procent oproti nenaočkovaným,“ řekl.



Jak také podotýká, je třeba říct, že uvedené platí samozřejmě pro ty, kteří se očkovat mohou a nemají zdravotní důvody, které by jim v tom bránily. Pro ty je očkování nejefektivnější způsob, jak dostat pandemii pod kontrolu a umožnit co největší návrat k běžnému životu.

„Vakcinace je podle všech dostupných údajů bezpečná a nežádoucí účinky minimální. Použitá technologie mRNA vakcín se používá už od 70. let 20. století, lidská varianta koronaviru byla objevena ještě o více než dekádu dříve,“ dodává.



Zodpovědnosti i vůči zdravotníkům

„Nechat se očkovat je zodpovědné nejenom vůči sobě samému, svým blízkým, ale také ke svému okolí a k práci zdravotníků a lékařů. Největší výhodou pro očkované je, že jsou po vakcinaci chráněni proti vážnému průběhu nemoci,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Tato výhoda platí vždy bez ohledu na názory politiků a je také univerzální k očkování proti jakékoliv nemoci,“ dodává.

I ona připomíná výhody vakcinace v souvislosti s kolektivní imunitou a slábnutím pandemie. „Vzpomeňte si na pravé neštovice, které jen během dvacátého století zabily půl miliardy lidí a dnes už naštěstí existují jen v laboratorní podobě. Mimo jiné za to vděčíme právě očkování,“ uvádí.

„Ráda bych alespoň touto cestou požádala všechny zodpovědné spoluobčany, kterým jejich zdravotní stav vakcinaci umožňuje a doposud se neočkovali, aby vakcinaci zvážili. Jsme v tom všichni společně a jiná cesta z epidemie skutečně neexistuje,“ apeluje.

Proočkovanost se nedaří

Lídr Starostů a nezávislých Vít Rakušan připomněl, že se počty nakažených každým dnem zvyšují. „Dostatečná proočkovanost společnosti je jediným východiskem, jak se ze současné nepříznivé situace dostat bez jakýchkoliv omezení,“ míní.



Jak však dodává, to se nám bohužel stále nedaří. „Vakcína lidi sice stoprocentně neochrání, eliminuje ale rizika, která jsou s virem spjata, tedy těžký průběh onemocnění. Zároveň je u nich menší riziko, že nakazí své okolí, svoji rodinu, své přátele,“ popsal s tím, že to pokládá za největší výhodu, kterou nám vakcinace přináší.

Každý, kdo váhá s očkováním bez patřičných zdravotních důvodů, podle něj váhá i nad přijetím společenské odpovědnosti za zdraví seniorů a dalších lidí, které může covid ohrozit.



Výzvy ze všech stran

Výzvy pro neočkované se objevují v nejrůznějších podobách. Premiér Andrej Babiš například uvedl, že na radě pro zdravotní rizika domluvili, že Všeobecná zdravotní pojišťovna adresně napíše dopis všem těm – a bylo jich asi 331 tisíc – lidem nad 65 let, aby se očkovali,“ prohlásil.

Dále také očkovaní státní zaměstnanci mohou dostat až dva dny volna. Na očkování měla nalákat také loterie o mobilní telefony či značkové tenisky. Losování začalo v polovině července s velkou slávou a za podpory státu. Ten za loterii podle pořádající marketingové agentury Fox Hunter zaplatil téměř 300 tisíc korun.

Účinná strategie? Ano, ale...

Jak uvádí psycholog Dalibor Špok, výzvy lídrů a vládních činitelů k očkování účinnou strategií rozhodně jsou. „Pokud by tyto apely nebyly a premiér nebo ministři se veřejně neočkovali jako první, jistě by to daleko více zvýšilo nedůvěru občanů v očkování. Na druhou stranu je otázka, jestli možnosti této strategie dnes už nejsou poměrně vyčerpané,“ uvádí s tím, že kdo na podobné apely dal, zřejmě už se očkovat nechal.



Podotýká také, že náklady na takový apel jsou pro politiky skoro nulové, takže to stojí za to, i kdyby ovlivnili jen velmi malou část populace. Jak však dodává, v tuto chvíli je názor většiny populace vyformován a nezmění jej další informace ani srdceryvné emocionální příběhy z JIP. „Změní jej – do určité míry – pouze osobní zkušenost odmítačů,“ vysvětlil.

Jedním z opatření, která by mohla přimět neočkované vakcinaci podstoupit, může být fakt, že se od listopadu přestávají neočkovaným proplácet antigenní i PCR testy. Restaurace také musí kontrolovat bezinfekčnost hostů, platnost testů a doba nařízené karantény se zkracuje.

„Je to správné, a je to i dobrý nátlakový prostředek, aby se lidi dali očkovat,“ uvedl k tomu například imunolog Václav Hořejší. A totéž si myslí také Špok: „Čím obtížnější bude pro neočkované každodenní život, tím pravděpodobněji ta část, která je neočkovaná nikoli z hlubokého přesvědčení, ale spíše z neochoty hlouběji tuto záležitost řešit, bude motivovaná k očkování –⁠ protože tato část odmítačů je zvyklá prostě jít cestou nejmenšího odporu.“

Špok zdůrazňuje, že postoj k očkování je třeba vnímat jako komplexní záležitost každého jedince. „Není to tak, že se takový postoj vyvíjí jen správnou marketingovou kampaní. Hraje v něm roli vzdělání, okolní sociální skupina a její názory, osobní historie, mnohé osobnostní vlastnosti, jako například důvěřivost, podezřívavost, paranoidní interpretační tendence a podobně, i morálně-etické vlastnosti,“ vypočetl.



Zájemci se mohou nechat očkovat třetí posilovací dávkou proti covidu-19 od 20. září. Přeočkování bylo původně možné po osmi měsících od druhé dávky. Od 18. října se lhůta změnila na šest měsíců.



V Česku v posledních týdnech roste zájem o očkování. V porovnání se začátkem měsíce je to nyní o 22 427 dávek denně více. Celkem má ukončené očkování 6 087 911 lidí.