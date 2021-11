Vojtěch a Svrčinová projednají přísnější opatření proti šíření covidu

Diskutovat by se mělo i o dalším postupu testování ve školách. Epidemie v posledních týdne prudce roste. V úterý testy potvrdily 9 902 nakažených, což bylo o téměř 60 procent víc než před týdnem. Hospitalizovaných bylo poprvé téměř po půl roce více než 2 000.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu řekl, že tým projedná návrh, který by se týkal hromadných akcí. Ministerstvo zvažuje, že by na akcích pro velký počet lidí bylo možné prokázat bezinfekčnost jen očkováním, proděláním nemoci nebo PCR testem. Nyní se mohou lidé prokázat i méně přesným antigenním testem.



Bez dalších podrobností Vojtěch také zmínil, že i u nošení ochrany dýchacích cest se diskutuje o zpřísnění povinnosti. V současné době je povinný respirátor ve všech veřejných vnitřních prostorech a na pracovištích, pokud jsou u sebe lidé blíž než 1,5 metru. Například při výuce je ale děti nosit nemusí. V restauracích jsou povinné, pokud lidé nekonzumují.

Centrální řídící tým složený ze zástupců ministerstva a armády pod vedením hlavní hygieničky Pavly Svrčinové by ve čtvrtek mohl řešit také další postup testování ve školách. Ve hře je návrh, aby po 15. listopadu skončilo testování ve školách v okresech, kde je nad 300 nových případů nákazy covidem-19 na 100 000 obyvatel týdně.



Po tomto datu už by se testovalo jen tam, kde to nařídí krajská hygienická stanice, a používaly by se pouze PCR testy. Ve školách se děti na covid-19 testovaly toto pondělí v osmi okresech. Příští pondělí se testování zopakuje a rozšíří o dalších 23 okresů, poslední kolo lokálního testování by se mělo konat 15. listopadu.



Asociace krajů ČR v úterý navrhla, aby stát poskytl každému kraji dostatečný počet testů pro testování ve školách, které by každý region okamžitě využil v případě nárůstu případů covidu-19. V pondělí se testovaly těmito testy děti v osmi okresech, příští týden testování čeká 31 z celkem 77 okresů.



Podle Vojtěcha se o návrhu krajů bude debatovat. „Testování antigenními testy tak, jak je stanovisko odborného aparátu ministerstva, v tuto chvíli není úplně doporučovanou variantou,“ řekl.

Podle názoru hlavní hygieničky Pavly Svrčinové a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martiny Koziar Vašákové tyto testy nezachytí často bezpříznakové nakažené, což děti většinou jsou. „Záchyt je poměrně nízký a efektivita není taková,“ dodal ministr. Podle něj je lepší testovat v ohnisku nákazy třeba celou školu PCR metodou na základě rozhodnutí hygieny.



Kromě centrálního řídícího týmu se ve čtvrtek podle Vojtěcha sejdou ministerští odborníci také s AntiCovid týmem koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž zástupce pravděpodobně Vojtěcha na postu ministra nahradí. „Budeme se bavit, co s tím dál. A cílem je, abychom našli nějakou společnou řeč,“ řekl.