OBRAZEM: Exprezident u černého stolu. Nahlédněte do Zemanovy nové kanceláře

Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu otevřel svou kancelář v pražských Dejvicích, přítomné novináře do ní ale nepustil. Jeden z mála, kdo získal povolení vejít dovnitř a pořídit snímky byl fotograf MF DNES, a to v rámci exkluzivního rozhovoru. V něm Zeman poprvé po odchodu z funkce hodnotí současnou vládu i aktuální dění, vychází ve čtvrtek. Už nyní ale můžete do nového pracoviště někdejší hlavy státu nahlédnout.