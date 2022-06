Když si oběť vyříká svou bolest s násilníkem. Návštěva ve vězení pomůže pochopit

Když jí bylo devatenáct, zažila Petra Sokolová znásilnění. V baru jí někdo hodil drogu do pití a probrala se až po několika hodinách, uprostřed nedobrovolné soulože.

Třináct let o tom s nikým nepromluvila, ale i později měla pocit, že chyba byla také na její straně, že si měla dávat větší pozor. Překlenout pocity méněcennosti, ublížení, strachu a zmatku jí nakonec pomohl až po čtyřicítce speciální projekt, v němž se setkávají oběti nejrůznějších trestných činů s vězni. A o tom, co se jim přihodilo a co prožívají, diskutují.