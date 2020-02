Polovina vězňů netuší, jak situaci vnímá oběť. Křehké šance to mění

Probační a mediační služba (PMS) uplatňuje takzvaný restorativní přístup. Znamená to, že vedle práce s pachateli se pracuje také s oběťmi. „Jsme jim na blízku a vysvětlujeme jim, do čeho vstupují, když kontaktují orgány činné v trestním řízení. Jak to bude vypadat, na co mají právo a jak jim můžeme pomoci,“ sdělila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková u příležitosti Evropského dne obětí, který připadá na 22. února.

Restorativní justice Je to ucelený přístup k řešení následků trestné činnosti, který zdůrazňuje nápravu škod způsobených trestným činem.

Její podstata spočívá v tom, jakým způsobem se hledí na oběť i na pachatele po spáchání trestného činu.

Zločin vnímá především jako rozvité či destruktivní vztahy mezi lidmi, nikoli výhradně jako přečin proti zákonům společnosti.

Soustředí se na nápravu škody, které utrpěly oběti, a snížení pravděpodobnosti další škody či zranění v budoucnosti.

Od pachatelů se očekává, že přijmou zodpovědnost za to, co obětem způsobili.

Zdroj: Je čas pro restorativní justici

PMS spolupracuje v projektu Křehká šance II s Vězeňskou službou ve 13 věznicích. Program se věnuje analýze trestného činu s důrazem na dopady trestné činnosti na oběti a okolí. Cílem je, aby pachatelé porozuměli tomu, co udělali a přebrali za to zodpovědnost. Obětem zase pomáhá v uzdravování.

Ve věznici se setkávají lidé, kteří se neznají. „Když jsem byla dítě, stala jsem se obětí trestného činu. V té době to bylo velké tabu, musela jsem se s tím vyrovnat sama, ale bylo to přes čtyřicet let ve mně. Pak mě napadal manžel, nebyl nikdo, kdo by mi pomohl nebo poradil. Všechno jsem nosila v sobě, dusila jsem to, nemohla jsem plakat,“ popisuje Renáta, která se projektu Křehká šance II účastnila.

Plakat mohla, až když přišla do věznice. „Plakali jsme všichni. Zjistila jsem, že to není moje vina. Uvědomila jsem si, že za to nemůžu. Projekt pomáhá nejen obžalovaným, ale i obětem. Obžalovaní si mohou představit to, že za každým trestným činem je někdo, kdo to prožívá. Kdyby se o tom víc mluvilo a lidé by si víc uvědomovali, co napáchali, tak by věznice nebyly tak plné. Věřím, že se lidé dokážou měnit a věřím, že existuje náprava,“ myslí si Renáta.

Podle ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství Gabriely Kabátové si polovina vězňů není schopna uvědomit, jak situaci poškozený člověk vnímá. „Díky projektu se dozví, že si s sebou oběť nese trauma. I kdyby šla dáma v noci parkem, nikdo jí nemá právo ublížit. I když necháme otevřený byt, nikdo nemá právo nás vykrást,“ říká Kabátová.

„V parku mě obtěžoval jeden muž, strachem jsem nedokázala utéct. Nestalo se nic závažného, ale zanechalo to ve mně trauma, které jsem zadupala. Po třiceti letech se mi vrátilo a začala jsem to řešit. Uvědomila jsem si, jak mě to ovlivnilo,“ sdílela svou zkušenost Romana, které pomohlo to, když ve věznici slyšela příběhy pachatelů.

„Uvědomila jsem si, že každý z nás má za sebou náročné životní zkušenosti. Všichni se navzájem potřebujeme a bez pomoci druhých se ze zranění nevyléčíme,“ dodala.



PMS se restorativními principy inspirovala v zahraničí. Využívá je Německo, Španělsko, Portugalsko nebo Velká Británie. „Když pachatele povedeme k odčinění, pomáháme tím i obětem. Pachatelé totiž oběti vypouští, ve vězení myslí jen na sebe. Je potřeba je připravit na to, aby byli zodpovědní. Musí se to v nich budovat,“ zakončila Matoušková.