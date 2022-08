Nejhorší jsou soutěsky, z parku je zem nikoho, říká hasič po návratu z Hřenska

Dá se v oblasti konečně lépe dýchat?

Dým se pomalu vytrácí, každým dnem je to lepší. Když jsme přijeli v minulém týdnu, tak se zde dýchalo opravdu špatně. Jak ale dostáváme různá ohniska pod kontrolu, je kouře čím dál méně. Přes den je to obecně lepší, protože letecká technika kouř často rozvíří. Jak se ale přiblížila noc, tak to většinou opět padlo, taková nepříjemná deka.

Co činí hasičům v Hřensku největší potíže?

Nejvíce komplikované jsou skalní soutěsky, kam se těžko dostává voda. Oheň je zde zalezlý v různých skulinách a je celkově špatně vidět. Další věcí je, že požár je zalezlý poměrně hluboko v půdě, v podloží.

Hasiči musejí vše prolévat, na 5 metrů čtvereční vylijí třeba 3 tisíce litrů vody. A za dvě hodiny je toto místo opět suché a znovu se z něj kouří. Musí se vše pořádně rozhrabávat a ohraničovat.

Jak těžké je odhalit ohniska požáru v rozhrabané půdě?

Pokud není termokamera, která, byť je velkým pomocníkem, také není vševidoucí, tak nezbývá nic jiného než plným proudem dané místo rozrýt a pokud je to možné, tak vybudovat z té rozhrabané půdy takovou miniaturní kaskádu, která se napustí vodou. Pak už lze jen čekat a uvidí se, zda plameny znovu vylezou. Nic jiného nepomáhá.

Jak dlouho bude nutné celou oblast hlídat a sledovat, zda nezačalo nějaké skryté ohnisko opět hořet?

To si netroufám odhadnout, jsem obyčejný hasič. Každý na to máme jiný odhad. Já si myslím, že to bude ještě tak týden, někdo jiný by třeba tipnul tři dny, někdo více. Netroufám si cokoliv předpovídat.

Mohl byste popsat, jak náročný je tento zásah?

Je to největší zásah u lesního požáru, který kdy v Česku byl. Počasí, i když chvíli pršelo, vše komplikuje - navíc v takto složitém terénu.

Do skal se musely hadice tahat kvůli špatné dopravní přístupnosti. Hodně nám pomáhaly čtyřkolky či pásový kůň. Čtyřkolky jsou na místě k nezaplacení, navíc jich zde je opravdu hodně. Kdyby zde nebyly, tak by celý zásah trval mnohem déle. Samozřejmě kam se nešlo dostat s technikou, tam jsme museli hasicí přístroje dostat ručně.

Jak často je nutné odpočívat? Po jaké době dochází ke střídání jednotek?

Na místě se odpočívá tak, že chvíli se hasí, prolévá se podloží, poté přijde pauza, případně se dělá pauza, když se doveze jídlo. Poté se zase pokračuje.

Pokud nehrozí, že by oheň hořel plamenem a rozšiřoval se, tak se prostě pauzy dělají. Abychom se napili, trochu si odpočinuli. Když je lidí víc, tak se lze i na proudech, kterými se hasí, střídat. Třeba po třiceti minutách. Tady v tom je potřeba si navzájem co nejvíce pomáhat.

Jednotky zasahujících hasičů se střídají po 4 až 5 dnech. Například naše jednotka z Chebu přijela ve čtvrtek odpoledne a odjeli jsme v pondělí po obědě.

Je zásah náročný i co se psychické stránky týče?

Když jsme my přijeli do terénu, tak jsme byli nasazeni již spíše na dohašovací práce. Prvotní šíření ohně jsme úplně nezažili. Nebránili jsme Meznou jako například naši kolegové. Pro ně to muselo být ještě těžší, protože museli cítit, že pokud neuspějí, tak to místo shoří.

Na mě osobně to působilo jako země nikoho. Všude černo. Byl to smutný pohled, že náš národní park postihlo něco takového a navíc v tak velkém rozsahu. Pocity na místě byly smíšené. Na jednu stranu si člověk říká, že se příroda s takovou katastrofou vypořádá, nakonec to pro ni může být i prospěšné, na druhou stranu je ale jasné, že to bude trvat velmi dlouho.

Jakou vzdálenost jste denně nachodili v plné výbavě?

Záleží na oblasti, ve které jsme byli nasazeni. Ve čtvrtek jsme tahali dopravní vedení na Pravčickou bránu, tak jsme nachodili třeba 13 kilometrů s veškerým vybavením. Když jste pak nasazeni na jednom místě, tak je to logicky méně. Někteří kluci ale měli nachozeno i dvacet kilometrů, co jsem zaslechl. Každopádně všichni nachodíme a nataháme toho dost.

Co nejvíc dostává při zásahu zabrat z pohledu hasičova těla?

Nejvíce zatěžované jsou nohy a ruce.

Jak se stavíte k lidem, kteří i přes zákaz jezdí do oblasti požáru a objíždějí policejní uzávěry? Co si myslíte o lidech, kteří jsou schopni si zde například rozdělat oheň a následně ho ani neuhasí?

Já bych velmi nerad byl sprostý, tedy nebudu se k tomuto vyjadřovat, protože by to nebyla pěkná slova. Každopádně tito lidé by měli dostávat pokuty ve výši desítek tisíc, ne například 2 tisíce.

Pokud se děje něco takovéhleho, jako je nynější požár, je vydán zákaz pálení a rozdělávání ohňů, tak je to podle mě zcela neoddiskutovatelné. Vysoké pokuty by mohly mít alespoň nějakou šanci zapůsobit na tyto lidi tak, že si podobnou činnost třeba alespoň v budoucnu rozmyslí.

Jaké pomoci se vám dostává od místních? Je zde hasičům v oblastech, které nejsou bezprostředně ohroženy, poskytován nocleh či místo pro odpočinek? Vozí vám lidé jídlo?

Místní pomoc je úžasná. Měli jsme dvě střediska, kde se shromažďoval proviant. Jedno z nich byla stanice dobrovolných hasičů Hřensko, odkud se věci, které nám lidé dovezli, vozily na seřadiště k nám, konkrétně do obce Mezní Louka.

Když jsem viděl, kolik tam toho je, tak jsem byl překvapený: bylo toho opravdu hodně. Proteinové tyčinky, energetické nápoje, čistá voda, trvanlivé potraviny. A zaplať pán bůh za to, protože zásobovat takovou masu hasičů není jednoduché. Bylo to neskutečné.