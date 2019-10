Pachatel vážného trestného činu už nemá mít šanci na azyl, slibuje vnitro

Reakce na situaci v roce 2015

V případě migračního tlaku by podle návrhu bylo azylové řízení zkráceno na 30 dní, a to včetně soudního přezkumu. O zvláštní situaci musí rozhodnout vláda. Zkrácené řízení by pak bylo možné použít pouze v případech znovuzavedení hraničních kontrol.