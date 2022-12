Obětí nehod ubylo. Letošek je jedním z nejméně tragických v historii

V Česku v letošním roce ubylo obětí dopravních nehod. Podle dosavadních údajů na silnicích letos zemřelo 467 lidí, v loňském roce to bylo 470. Letošní číslo se ještě může snížit kvůli výsledkům pitev lidí usmrcených v listopadu. Rok 2022 by mohl být druhým nejméně tragickým rokem na českých silnicích za víc než 60 let policejních statistik.