Z přehlídkového mola v New Yorku do maskáčů. Česká modelka vstoupila do armády

Karin, vyzpovídal jsem již řadu žen v armádě... Většina se pro život v zeleném nadchla již v mládí, vystudovala vojenské školy. Vy jste ale byla úspěšnou modelkou. Co vás přivedlo do armády, zcela odlišného prostředí od přehlídkových mol a blesků fotoaparátů?

To se mě ptá spousta lidí. Je to jednoduché. Můj kamarád, který v armádě také slouží, mi barvitě vyprávěl své příběhy. Jaké je to prostě v uniformě. Líbilo se mi to. Stejně tak myšlenka, proč se muži i ženy do armády hlásí. Takový řekněme až vyšší princip. A také pomyslná jistota, která v modelingu není.