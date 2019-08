Vojáci přispěli rodině s nemocnou dcerou víčky. Lidé je za to kritizují

Sedm pytlů plných víček od PET lahví předali minulý týden letci 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely zástupcům Městského úřadu ve Kbelích.

Stovky kilogramů víček pomůže rodičům postiženému dítěti zaplatit například rehabilitaci nebo zakoupit rehabilitační pomůcky,“ uvedlo ministerstvo obrany u příspěvku.



„Maminka Kačenky dostane za kilogram víček pět korun. Bývalo to i více, ale i tak je to pro ně dobré, rodina je vděčná za každý pytel. Naši hasiči jim to odvezou do Přezletic a odběratelé si to od nich vyzvedávají přímo doma,“ sdělil při předání tajemník kbelského městského úřadu Josef Nykles.

Jenže tato forma pomoci vzbudila pod příspěvkem na Facebooku spíše kritiku.

„Spočítal si u vás někdo náklady na skladování a odvoz víček a srovnal to s výkupní cenou? Tuším, že nikoliv,“ napsal v reakci uživatel Luděk Kvapil.



„Prosím, těch pár stovek, které jste takto „vysbírali“, raději pošlete z účtu na účet rovnou a vodu si napusťte z vodovodu. Tolik plastu není žádně „dobro“ k chlubení,“ dodala Anna Bromová.



Přidal se i uživatel pod jménem Petr Silberstein Němec: „Dobrý den, 7 pytlů víček, nosíte to celkem lehce, takže jeden pytel tak 20 kg max. Takže 140 Kg, 1 Kg za 5 Kč, tak to máme 700 Kč. Takže se tady chlubíte, že X dospělých lidí X měsíců vybíralo 700 Kč na postiženou holku. Hanba by mne fackovala,“ napsal.

Většina komentářů od příspěvkem ovšem naráží na to, že rodině by úřad pomohl více, kdy jim poslal nějaké peníze na účet. „Podstatou naší akce je pomáhat těm, co to potřebují... a klidně i sběrem víček,“ hájí se ministerstvo v jednom z komentářů.

Podle jejich vyjádření PET lahve nekupovalo ministerstvo, ale sami vojáci a zaměstnanci. „My jen zabezpečujeme jejich třídění. A pak jsou vojáci, kteří se rozhodli, že část z tohoto tříděného odpadu použijí na pomoc druhému, a možná zároveň přimějí druhého, aby přidal ještě něco navíc,“ uvedl dále úřad.

Podle ministerstva obrany se jedná o několikaletou tradici. „Kbelští letci předali například bezmála sto kilogramů víček škole Sviny a dvě stě kilogramů víček věnovali Davidu Šímovi. Za nasbíraná víčka zaplatili Davidovi rodiče měsíční léčbu v sanatoriu v Klimkovicích. Zdá je to hodně nebo málo, ať posoudí každý sám, ale pro postižené to má cenu zlata,“ uvedl úřad.

Recyklovatelná víčka Plastové uzávěry jsou nejkvalitnější částí PET lahve, která se dá dobře recyklovat. Použitá víčka jsou sice často znečištěná, což ovlivňuje výkupní cenu i další možnosti zpracování, výhodná je však jejich malá velikost. Menší plasty se zpracovávají snáze než větší umělohmotné kusy. Ve sběrnách se víčka třídí a následně drtí podle druhů materiálu. Z různých směsí se pak vyrábějí kompostéry, speciální dlaždice či vodovodní a plynovodní potrubí.

Snahu vojáků ovšem ocenil Člověk v tísni. „Jsme rádi, že s vojáky sdílíme přesvědčení, že pomáhat je správné a normální, nenechte se odradit komentáři v diskuzi a určitě v tom pokračujte, má to smysl! Kdybyste se rozhodovali, jak svůj čas a energii zužitkovat co nejefektivněji i při takové věci jako je pomáhání, velmi rádi vám nabídneme konzultaci,“ ozvala se neziskovka pod příspěvkem.

Naopak zásadně proti způsobu pomoci je organizace Greenpeace. „Je asi milion smysluplnějších způsobů jak pomáhat (i ekologicky),“ napsala na svém Twitteru.

Rodina pomoc oceňuje

Maminka nemocné holčičky ovšem pomoc zaměstnanců vojenského letiště ocenila. Sama totiž na svých stránkách Sbírka víček pro Kačenku uvádí, že lidé mohou pomoci i sběrem víček.

„Moc si vážíme tak vydatné pomoci. I díky vám mohla Kačenka absolvovat 14 denní pobyt klim-therapy a intenzivní logopedický program stimul v Lázních Klimkovice,“ uvedla v děkovném dopise.

Kačenka trpí kombinovaným postižením. Narodila se v roce 2012 jako zdravé dítě. Později se u ní zjistilo opoždění ve vývoji jak psychickém, tak motorickém. Od narození měla problémy s krmením. Holčička nakonec musela na operaci, kdy jí lékaři udělali „manžetku“ mezi jídlem a žaludkem.

„A rovnou i gastrostomii, sondu do žaludku. Krmení byl do té doby každodenní a vlastně i celodenní boj, ideálně pro víc lidí, aby Kačka něco snědla museli jsme jí zabavit několika hračkama a bylo to opravdu vysilující,“ popsala její maminka na stránkách.

Od operace Kačka jezdí pravidelně do lázní. „Začíná nosit brýličky, to udělá také své, když hezky uvidí. Nicméně Kačenka sama neudělá naprosto nic a je 24 hodin denně odkázána na naši péči,“ píše se také na stránkách.