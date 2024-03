KOMENTÁŘ: Půlka národa že je rizikem pro stát? To ještě může být zajímavé

Andrej Babiš je bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. Tak by mohlo znít usnesení úterní mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Ale nemělo by zůstat jenom u toho. Protože Babiš = ANO, to je známá věc, a tak je nepochybně rizikem pro tuto zemi také celé jeho hnutí s aktuální podporou 39 procent voličů. A je-li hrozbou hnutí ANO, co teprve Okamurova SPD, Majerové Trikolóra, Šlachtova Přísaha a Rajchlovo PRO 2022? Nebo dokonce Konečné KSČM a Paroubkova Česká suverenita? Čímž už se dostáváme vysoko nad polovinu národa...

Podle únorového průzkumu by dokonce více než dvě třetiny Čechů podpořily rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu jejích územních ztrát. Bude opravdu v internačních táborech dost místa pro sedm milionů rizikových Čechů?