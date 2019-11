Zeman ubral plyn. V porovnání s prvním obdobím objel jen třetinu regionů

Od většiny krajů přišla téměř shodná odpověď: „Od inaugurace v roce 2018 nás prezident Miloš Zeman svou návštěvou nepoctil.“

Takovouto odpověď například zaslala vedoucí tiskového oddělení Libereckého kraje Andrea Fulková. „Pan prezident k nám jezdí pravidelně na Zemi živitelku, ale to asi nebudou ty cesty, jaké u nás a v jiných krajích absolvoval v minulosti,“ doplnil k tomu mluvčí Jihočeského kraje Radek Šíma.

Kladná odpověď, tedy že prezident daný kraj navštívil, přišla nakonec jen od pěti z nich – z Kraje Vysočina, Karlovarského, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.



Jiný charakter plánování

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to zdůvodňuje tím, že už po znovuzvolení Miloše Zemana do druhého funkčního období veřejně deklaroval, že program hlavy státu nebude tak přeplněný jako v prvním funkčním období. „Druhé období má jiný charakter a mělo by být podle mého názoru pozvolnější,“ uvedl v reakci na dotaz MF DNES Ovčáček.

Na organizaci cest má podle zdroje z Hradu ovšem vliv i zdravotní stav hlavy státu. Zeman má cukrovku druhého typu a trpí neuropatií dolních končetin, kvůli níž špatně chodí. Na intenzivní bolest končetin si ostatně hlava státu naposledy sama postěžovala při předávání státních vyznamenání na konci října, kdy tradiční projev tentokrát nepřednesl od řečnického pultíku, ale vsedě z předem připraveného křesla na pódiu.

Na výběru kraje, do kterého hlava státu zavítá, se oproti prvnímu funkčnímu období nově odrážejí i výsledky z druhé prezidentské volby. „Cesty jsou poděkováním občanům za podporu,“ zdůvodnil to Ovčáček. Není se proto co divit, že jako první Zeman navštívil Moravskoslezský kraj. Navzdory tomu, že jeho hlavní protikandidát Jiří Drahoš z tohoto regionu pochází, Zeman zde v prvním kole získal 49,2 procenta hlasů, což nedokázal nikde jinde. V druhém kole zde dosáhl dokonce 62,3 procenta.

1,1 milionu stálo kraje 5 návštěv v prvních dvou letech druhého volebního období prezidenta.

Přepočteno na volící obyvatele: svůj hlas v Moravskoslezském kraji vhodilo Zemanovi přes 383 tisíc lidí, zatímco Drahošovi dalo svůj hlas jen něco přes 231 tisíc jeho obyvatel. „Tento kraj v pomyslné soutěži, kde dostanu nejvíce procent v prezidentské volbě, těsně zvítězil nad Ústeckým krajem,“ ocenila výsledek během návštěvy kraje hlava republiky.

Zeman do Moravskoslezského kraje zavítal loni v polovině května. Byť kraj měl na návštěvu vyčleněno 300 tisíc korun, nakonec na ní zhruba polovinu ušetřil, k čemuž nepochybně dopomohla i kritika, že kraje za návštěvy zbytečně moc utrácejí. Podle své mluvčí Nikoly Birklenové kraj tentokrát po dohodě s kanceláří prezidenta neplatil policii ani ochrance obědy a večeře. Dříve přitom platilo, že prezidentskému doprovodu byla servírována jídla v hodnotě 120 korun. A doprovod čítal i desítky členů.



Rok 2020: Čechy i Moskva

5,1 milionu stálo 16 návštěv v prvních dvou letech prvního volebního období prezidenta.

Prezidentské cesty po krajích mají podle Ovčáčka pokračovat i v příštím roce. Kam a kdy Zeman pojede, zatím ještě není jisté.

Zřejmé naopak je, že ještě do konce roku prezident navštíví Berlín u příležitosti oslavy pádu Berlínské zdi, zavítá na Slovensko u příležitosti otevření Českého domu a připomínky listopadových událostí roku 1989 a v plánu je i účast na summitu NATO v Londýně.

„Celá řada zajímavých zahraničních cest se plánuje i na příští rok,“ řekl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Kvůli probíhajícím jednáním ale ještě nechtěl být konkrétní. „Co mohu potvrdit, je návštěva Moskvy u příležitosti oslav vítězství v druhé světové válce,“ nastínil redakci MF DNES.