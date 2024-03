Příteli máme říkat, co u něj nefunguje, říká slovenský opoziční lídr Šimečka

Jak vnímají současnou situaci Slováci? Opravdu vidíte česko-slovenské vztahy jako nejhorší od rozpadu Československa?

Pro Slováky jsou Češi nejbližším národem. Naše vazby jsou nad rámec čehokoliv, co si v mezinárodní politice a diplomacii můžeme představit. Měli jsme společný stát, mnoho lidí má v té druhé zemi kořeny, hodně Slováků v Česku studuje. Zkrátka neexistují dva státy, které k sobě mají tak blízko. Takhle to vnímají i Slováci. Aktuální vývoj považuji já i mnoho dalších lidí na Slovensku za smutný, není to dobré. Pozastavení mezivládních konzultací českou vládou rozumím. Musíme si ale uvědomit, že Slovensko není jen Robert Fico nebo Juraj Blanár, který se schází s Lavrovem. Oni a jejich výroky o tom, že Putin se nemá démonizovat nebo že EU financuje vraždění Slovanů, nereprezentují vůli a názory Slovenska jako celku.

Vnímám velkou sílu občanské společnosti, která bude bojovat za evropské hodnoty a demokratické instituce. Na náměstí chodí i v největších mrazech.