Armáda dodá Ukrajině další vrtulník Mi-24. Předtím ho draze přemalovala

„Za to bych spíš koupil náboje, pušky, nebo nějakou pomoc. Navíc si myslím, že to černé schéma bylo mnohem více maskující, než to nové, které se používá na vrtulníky UH-1, které zavádí armáda do výzbroje,“ řekl redakci expert, který si nepřál být jmenován, ale redakce jeho totožnost zná. Přebarvení stroje, který zná veřejnost z leteckých show, podle něj stálo 840 tisíc korun.

Vysokou částku nechápe Jiří Vlk, známý pilot, který provozuje několik vrtulníků a byl pokutován za pomoc při požáru ve Hřensku. Domnívá se, že cena je neúměrná, navíc smysl v odstranění původního známého dekoru nevidí. „Já už řešil přestřik na dvou vrtulnících. Nejdražší bylo odstranění původního laku, zalepení skel a tak podobně. Ale je to super kšeft, armádě bych to udělal za polovinu v Přerově,“ okomentoval redakci iDNES.cz Vlk.

Vrtulník byl přebarven před několika lety kvůli významnému výročí domovské základny, ale i pro reprezentativní účely.

„I když byl ukončen provoz vrtulníků typu Mi-24/35, vrtulník je stále letuschopný. Aby mohl být využitý k odprodeji či darování, bylo rozhodnuto o změně vnějšího povrchu na původní variantu,“ uvedla mluvčí armády podplukovnice Vlastimila Cyprisová.

Bitevník Mi-24/35 české armády

Podle ní je výhodnější vrtulník darovat, než jej později ekologicky zlikvidovat. „Při pravděpodobné ekologické likvidaci letecké techniky by byly náklady na tuto likvidaci násobně vyšší,“ dodala Cyprisová. Nezohlednila však možné poskytnutí této techniky například pro muzejní účely. O tom, kam vrtulník nyní zamíří, ale není pochyb.

Uplatní se na Ukrajině

I přes to, že armáda mlží a dar přímo nepřiznala, slova ministryně obrany Jany Černochové z loňského roku při vyřazování tohoto typu vrtulníku hovoří za vše. „I když se s nimi symbolicky rozloučíme, jejich příběh určitě nekončí. Všichni asi tušíme, že mohou ještě najít uplatnění tam, kde je nyní potřeba jakékoli techniky k obraně. Právě tam směřuje už řadu měsíců naše pomoc a bude směřovat i nadále,“ řekla ministryně minulý rok při oficiálním vyřazení vrtulníků Mi-24 a slavnostního přeletu, kterého se zúčastnil i Alien Tiger.

Česká armáda dodala na Ukrajinu již dříve čtyři tyto vrtulníky včetně munice v podobě nábojů do kulometu, ale i neřízených střel S-8 za desítky milionů korun. Nechyběla ani další pomoc v podobě obrněné techniky, zejména pak tanků T-72, starších tanků T-55, ale také bojových vozidel pěchoty BVP-2 a samohybných houfnic DANA. Ve všech případech stroje dodala armáda v původním nátěru, z pozemní techniky byla pouze odstraněna vlajka ČR a také číselné označení.

Mi-24 nahradí Viper

Armáda má ale za darovanou techniku náhradu v podobě čtyř vrtulníků Viper a osmi vrtulníků Venom. Dohodu o nákupu nové techniky podepsal tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar se svým americkým protějškem Markem Esperem v roce 2019.

Kromě tuctu nových vrtulníků armáda získá z USA darem ještě dalších osm starších ale plně funkčních strojů (2x Venom a 6x Viper) za pomoc Ukrajině. Tyto stroje bude muset modernizovat. Obrana na to využije peníze, které od USA dostane jako kompenzaci za techniku poskytnutou Kyjevu. S ohledem na současný dar v podobě vetřelce je možné, že se počty techniky ještě změní.