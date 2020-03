Maturity i přijímací zkoušky budou nejspíš v plánovaném termínu

Ministr školství Robert Plaga v úterý řekl, že „v tuto chvíli je základní stanovená hranice ministrem zdravotnictví dva týdny“. Jak ovšem uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve středu, on zrušení opatření předpokládá spíše až za měsíc.



„Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě si myslím, že to skutečně bude minimálně měsíc, než jen dva týdny,“ potvrdil iDNES.cz Prymula.

Písemné zkoušky společné části maturit se přitom mají konat už 8. a 30. dubna 2020 a od 4. května 2020 do 5. května 2020. Jednotná přijímací zkouška do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitou je u čtyřletých oborů stanovená na 14. a 15. dubna, u šestiletých a osmiletých gymnázií na 16. a 17. dubna.



„Vše záleží na tom, jak bude vypadat situace za 14 dnů. Na tom se shodují odborníci, ministerstvo zdravotnictví i ministerstvo školství,“ komentovala situaci mluvčí resortu Aneta Lednová. Ministerstvo v tuto chvíli počítá s tím, že přijímací zkoušky i maturity proběhnou v plánovaných termínech.



Přijímačky by nemusely dopadnout hůře než jindy

Prezident Asociace ředitelů základních škol (AZŘS) a ředitel Michal Černý se s názorem MŠMT ztotožňuje. „Na přijímačky se děti obvykle připravují samy nebo v různých kurzech. Ty sice pravděpodobně také odpadnou, ale podmínky jsou tím pádem stejné pro všechny, připadá mi to spravedlivé,“ uvedl svůj názor.



„Copak mají být děti přijímány na střední školy na základě toho, co se dokázaly „navrčet“ za poslední měsíc?“, dodal. Nemyslí si, že by přijímačky měly dopadnout hůře než jindy. „Právě díky tomu, že nebudou chodit do školy, budou mít děti spoustu času na přípravu,“ zakončil.



„Jestli se přijímací zkoušky a maturita uskuteční uprostřed karantény, nebo týden po jejím ukončení, to není až tak důležité,“ uvedla Radka Hrdinová z EDUinu. Podle ní záleží především na délce karantény. „Čím déle zůstanou děti doma, tím obtížnější pro ně bude udržet si motivaci k učení, a to nejen v češtině a matematice,“ popsala. Hodně pak podle ní bude záležet na osobnosti dítěte, ale také na tom, jak se k situaci postaví škola.



Zásadní podle ní je také to, do jaké míry karanténa naruší výuku na jednotlivých školách. „To ale odložení zkoušek o 14 dní nebo o čtyři týdny nevyřeší,“ dodala.



Denní režim

Podle Hrdinové by si studenti z následujících týdnů především neměli udělat prázdniny. „Pomůže, když si třeba i za pomoci rodičů nastaví denní režim, do kterého pevně začlení i učení,“ přiblížila. Při samotném studiu bude podle ní ku prospěchu, pokud škola dokáže využít možnosti on-line vzdělávání.

Černý se domnívá, že pokud studenti chodili na nějaký kurz, mohou se i nadále připravovat z materiálů, které dostali. „Také web je plný různých vzorových příkladů a cvičení, skoro na každém webu střední školy jsou různé ukázkové testy, stejně jako na stránkách Cermatu. Studijního materiálu je tedy dostatek,“ řekl. V případě potřeby konzultace pak mohou kontaktovat svého učitele.



Scio zatím počítá, že první termín je platný

Omezení se nejspíš nedotkne ani termínu přijímacích zkoušek na vysoké školy. Společnost Scio realizuje Národní srovnávací zkoušky, jejichž výsledky uznává mnoho fakult v Česku i na Slovensku.

Zájemci o studium se mohou účastnit několika termínů, počítá se jim vždy ten nejlepší výsledek. Nejbližší termín je 4. dubna. „Národní srovnávací zkoušky určitě budou, ale zatím nevíme, v jakém režimu omezení budou probíhat,“ řekl Martin Drnek ze společnosti Scio s tím, že stále plánují, že termín je platný.

„V nejhorším případě můžeme termín posunout, ale je to hodně komplikovaná situace vzhledem k aktuálně platným podmínkám přijímacího řízení u jednotlivých fakult,“ popisuje Drnek. Scio zatím čeká, jak se situace vyvine dál. „Dva týdny před samotnou zkouškou situaci vyhodnotíme a zvolíme konkrétní model, jak zkoušky realizovat. Studenti o termín zkoušky ale nepřijdou,“ ujistil Drnek.