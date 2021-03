Desetiletý školák, říkejme mu třeba Tomáš, zůstal úplně sám. Jediný, koho má, jsou spolužáci ze čtvrté třídy strakonické základní školy. Dal by za ně všechno a přál by si jediné: aby s nimi mohl dál chodit do školy. Teď mu však hrozí, že ani tak malý sen se mu nesplní. Skončil totiž z rozhodnutí úřadů v dětském domově v jiném okrese.