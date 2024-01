Pro Zyrtec či pantoprazol na benzinku. Může to být nebezpečné, varují lékárníci

Jedním z kritiků vyhlášky je šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. „Bylo to bez předcházející diskuze s odbornou veřejností. Já jsem dlouhodobě prosazoval, aby se některé léky na recept přeřadily do kategorie výdej s omezením. Ale tomu musí předcházet rozhovor s pacientem, musí se vysvětlit, na co ten lék je, jaké jsou nežádoucí účinky,“ řekl Hampel.

„Když máte zlomenou nohu, vyhodnocuje vám rentgenový snímek lékař, vysokoškolák. Tohle je jako vzít snímek do nejbližšího fotolabu a chtít vyhodnocení tam,“ popsal Hampel.