Omluvy, novela a továrna na penicilin. Jak Válek bojoval s nedostatkem léků

Na nedostatek antibiotik i desítek dalších léků upozorňovaly lékárny už v říjnu loňského roku. Tehdejší šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová uvedla, že výpadky jsou srovnatelné s předešlými roky. Zároveň ale upozornila, že další vývoj nelze předvídat, výrobu totiž ovlivnila koronavirová pandemie, válka na Ukrajině a energetická krize.

Ministerstvo na situaci reagovalo začátkem letošního roku, kdy poprvé zasedla pracovní skupina k řešení nedostatku léčiv pod vedením náměstka ministra Jakuba Dvořáčka. Ten po jednání uvedl, že ministerstvo je připraveno nedostatek léčiv řešit i dodávkami ze zahraničí. Resort jednal například s výrobci v Jižní Koreji či v Japonsku.

Vláda tak v lednu schválila úhradu půl milionu balení antibiotik ze zahraničí z veřejného zdravotního pojištění, dodávky přicházely postupně v lednu a v únoru. Válek se tehdy na brífinku za situaci omluvil. „Omlouvám se a nesmírně mě to mrzí, že některý lék, který pacienti sháněli, nebyl,“ prohlásil Válek.

Ani zahraniční dodávky ale situaci nezachránily. Antibiotika sice v Česku byla, ale jen v některých lékárnách a v omezeném množství. K chybějícím antibiotikům se navíc přidal také injekční lék na diabetes druhého typu Ozempic.

Válka kritizovali lékárníci i opoziční politici. Ministr ale tvrdil, že se dostupnost zlepší a odmítl jejich výzvy k rezignaci. Navíc uvedl, že jde o celosvětový problém, zároveň se snažil nespokojené lidi uklidňovat návrhem novely zákona o léčivech, která by podle něj krizovou situaci vyřešila.

S blížícím se podzimem a s ním spojenou virovou sezonou se situace nelepšila. Lékárny stále marně vyhlížely penicilin i další desítky léků. Válek v srpnu slíbil, že do Česka dorazí 300 tisíc balení penicilinů včetně sirupů pro děti. Do začátku října avizoval dodávku 130 tisíc tabletových penicilinů i sirupů, dalších 170 tisíc slíbil do první poloviny listopadu.

Začátkem září opravdu dorazily první dodávky, podobně jako na jaře ale byly jen v některých lékárnách. Ke zlepšení situace došlo až v následujících týdnech, lokální nedostatky ale stále přetrvávají.

Ministerstvo zdravotnictví na přelomu října a listopadu uvedlo, že přechází do režimu, kdy kromě výjimečných dodávek přichází i běžně registrované léky, které by měly být dostupné ve všech lékárnách. V listopadu už náměstek ministra Dvořáček mluvil o stabilní situaci, měsíční dodávky podle něj pokryjí čtvrtletní spotřebu.

Problém ale stále představovaly penicilinové sirupy, které lékaři předepisují dětem. Situace se ustálila až na konci listopadu. Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček po pravidelném jednání pracovní skupiny pro dostupnost léčiv uvedl, že po dvouměsíčním výpadku by suspenze měly být dostupné ve většině lékáren.

I přes to, že další dodávka má do Česka dorazit už v druhé polovině prosince, bude situace stabilní až v lednu. Podle Dvořáčka je to proto, že se sirupy nemusí do distribučních kanálů dostat včas. Další dodávky očekává resort v lednu.

Podobné problémy byly dlouhodobě i s penicilinovými kapkami. Ty se do Česka začaly znovu dovážet v prosinci. V následujících měsících jsou naplánované další dodávky, které by podle ministerstva měly pokrýt spotřebu na jaro.

Chybí léky na závratě i antidepresiva

Komplikovaná je také situace kolem léčiv s obsahem betahistinu, která se užívají na závratě nebo na zvonění v uších. Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka pokryjí současné dodávky do Česka jen 60 procent spotřeby. Ta se měsíčně pohybuje kolem 3,5 milionu denních dávek, současné dodávky podle Dvořáčka přitom vystačí jen na 2,5 milionu denních dávek.

Za nedostatkem betahistinu stojí výrobní problémy. Ředitelka Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřina Podrazilová uvedla, že situaci s výrobci řeší. „Očekáváme, že k řešení problému dojde v první polovině příštího roku,“ řekla Podrazilová v listopadu.

Zhoršenou dostupnost léků s betahistinem hlásí dalších patnáct evropských států. Podle databáze SÚKL došlo k přerušení dodávek do Česka začátkem letošního roku. Náhrada betahistinu je podle lékařů komplikovaná, přesná statistika pacientů, kteří takový lék potřebují, navíc neexistuje.

Výpadky zaznamenala i některá psychofarmaka. U nich je náhrada jednodušší, podle člena výboru Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martina Anderse lékaři dostali doporučení, na jaká jiná antidepresiva pacienty případně převádět.

K dostání nebyl ani inzulin či Endiaron proti průjmu. Podobně jako další léčiva má Endiaron výpadky každý rok, letos je ale dlouhodobý. Podle databáze SÚKL by navíc k obnovení dodávek mělo dojít až v roce 2025. Podle lékárníků se ale dá snadno nahradit, pacientům pomůže například Enditril, Enterol či černé uhlí.

Novela o léčivech jako řešení?

Válek na podzim několikrát upozornil, že jedním z hlavních důvodů, proč jsou léky špatně dostupné, je jejich nerovnoměrné rozdělení do lékáren. Ty větší si totiž podle něj často objednají dodávky u více dodavatelů, na menší se pak často nedostane.

S tím ale podle Válka pomůže novela zákona o léčivech. Právě ta má zabránit tomu, aby distributoři zvýhodňovali partnerské lékárny. Výrobci budou navíc muset poskytovat léčivé přípravky ještě dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. Měsíční zásobu budou udržovat i distributoři léčiv, a to u léků, které ministerstvo zařadí na zvláštní seznam.

Zrychlit se má také reakce na případné nedostatky. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nově zřídí tým 12 specialistů, kteří budou sledovat elektronický systém zásob a vyhodnocovat situaci v jiných evropských zemích.

Novela zároveň umožní lékařům, aby prostřednictvím systému eRecept měli informaci o tom, v jakých lékárnách jsou léky s omezenou dostupností k dispozici. Podobnou informaci by díky webové nebo mobilní aplikaci mohli získat také pacienti.

Novelu v listopadu schválili poslanci i Senát, musí ji ale ještě podepsat prezident Petr Pavel. Válek Pavla o podpis osobně požádal při listopadovém jednání. Novela by měla podle ministerstva začít platit v prvním čtvrtletí příštího roku, do praxe by jednotlivá opatření mohla vstoupit do poloviny roku.

Ne všichni jsou ale se změnou spokojení. Podle lékařů i lékárníků novela problémy nevyřeší. Například výkonný ředitel Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL) Tomáš Votruba upozornil, že se novela soustředí jen na léky na předpis a ne na volně prodejné léky, které lékárnám také často chybí.

Nová továrna na penicilin

Za nedostatek penicilinu i dalších léčiv může podle Válka i fakt, že se nevyrábí v Česku. Stát se tak musí spoléhat na dodávky ze zahraničí. O jednání s držiteli licence na léky a možnosti výroby penicilinu se Válek zmínil už v září. „Uděláme maximum pro to, abychom do Česka dostali výrobu penicilinu,“ slíbil Válek v České televizi.

„Tradice českého farmaprůmyslu je opravdu velká. Máme tu špičkové odborníky, farmaceutické fakulty. Proto dělám už rok maximum, aby se u nás vyrábělo co nejvíc léků. Především ty levnější, které způsobují hlavní problémy na evropském trhu,“ řekl Válek pro iDNES.cz v říjnu.

O tom kdy a kde začne stavba fabriky na výrobu penicilinu, chce veřejnost informovat do konce roku, nejpozději pak v prvních čtrnácti dnech příštího roku, vytyčil začátkem prosince v rozhovoru pro Blesk.

Válek jednal také s několika firmami, které by mohly penicilin vyrábět ve svých továrnách v případě, že budou mít volné kapacity. Svůj plán chce uskutečnit do září 2025. „Rozhodně chceme, aby se některé léky nově vyráběly na území České republiky do konce volebního období,“ uvedl.

Válek si za svým rozhodnutím stojí, počítá i s případnou finanční podporou vlády. „Domnívám se, že zvýšení odolnosti českého trhu a situace, která ukázala, jak špatné je se spoléhat na výrobu v asijských zemích, by mohla vést k tomu, že i vláda toto podpoří,“ vysvětlil Válek.

„Přestali jsme farmaprůmysl budovat ve spolupráci se státem,“ připustil Válek. Na podzim se setkal s několika výrobci, se kterými připravil podklady pro ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort má podle něj připravit analýzu farmaceutické výroby, kterou chce Válek mít hotovou do konce letošního roku.

„Ta výroba není, jak to bylo za bolševika, blokována na východní blok a západní blok. Pokud tu bude jakýkoliv výrobce, tak to bude v zemi, která je součástí EU, kde je špičkové hospodářství, kvalitní zdravotníci, špičkové výzkumné ústavy. Ta firma bude bezesporu dodávat do celé Evropy i do světa. To je něco, o co bezesporu stojíme,“ řekl Válek.