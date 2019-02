Gama nůž se dostane i tam, kam chirurg ne. Odoperoval už 20 tisíc pacientů

Na počátku českého Leksellova gama nože byl nemocný chlapec Míša. Jedinou možností, jak mu pomoci, byla léčba gama nožem, která však v Československu nebyla dostupná. Rodina se proto obrátila na Stockholm. „Tam byla cena léčby taková, že to v tehdejších relacích představovalo plat celé rodiny za 15 let nebo cenu rodinného domu,“ přiblížil primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice na Homolce Roman Liščák.



Byla proto založena sbírka pro Konto Míša, na které posílali peníze lidé z celého Československa. Díky ní se za sto milionů korun zakoupil gama nůž, v roce 1992 byl nainstalovaný v pražské Nemocnici Na Homolce.

Úplně první pacientka, kterou přístroj ošetřil, trpěla stejným onemocněním jako právě Míša. Od té doby zařízení vyléčilo dvacet tisíc pacientů. „Žádné jiné pracoviště na světě, které pracuje s jedním gama nožem, takového počtu nedocílilo. Léčili jsme nejvíce pacientů na světě,“ uvedl Liščák. Dodal, že když se přístroj pořizoval, ozývala se kritika, že zařízení ošetří jen desítky pacientů ročně.

Dvacetitisícím pacientem byla minulý týden žena s nezhoubným nádorem v zadní jámě lební. „Kdyby se pacientka neléčila, ten nádor by dál postupoval v růstu a postupně by ji ohrozil svou velikostí,“ dodal Liščák.



Zákrok trvá od několika minut po hodiny

Současný přístroj má 192 paprsků záření. Do místa křížení všech paprsků se umístí nádorové ložisko. „Když je ten nádor nepravidelného tvaru, tak jím pohybujeme a tak postupně vyskládáme v prostoru vysokou dávku, která přesně odpovídá tvaru chorobného ložiska,“ popsal Liščák. Mimo toto ohnisko je dávka záření slabá, takže nepoškodí okolní tkáň.



S gama nožem se ze sedmdesáti procent léčí nádory, zejména mozku, vrozené anomálie mozkových cév, oční nervy nebo funkční onemocnění, z nichž nejčastější je bolest trojklanného nervu. „Využíváme gama nože u mnohočetných metastáz do mozku nebo metastáz v nebezpečných oblastech mozku,“ dodal přednosta neurochirurgické kliniky v Ústí nad Labem Martin Sameš.



Pro pacienta je léčba podle Liščáka na stejné úrovni, jako kdyby šel na rentgenový snímek. Hned po zákroku odchází domů. „Nemůže řídit auto, protože před léčbou dostane zklidňující lék. Druhý den však může fungovat zcela normálně,“ uvedl Liščák. Samotné hojení může trvat od týdnů po roky.



Zákrok se skládá z několika kroků. Nejdříve lékař na hlavu pacienta připevní stereotaktický rám, pak provede zaměřovací vyšetření. Pak čeká pacienta ozáření. To zpravidla trvá od deseti minut ke dvěma hodinám.



„Vztah léčby mikrochirurgií a gama nožem chápeme jako vztah komplementární – vzájemně se doplňující,“ chválí zakoupení Leksellova gama nože do České republiky Sameš.



Kam se chirurg nedostane

Zatímco ve svých začátcích ošetřil gama nůž jednoho pacienta denně, nyní zákrok denně podstoupí průměrně pět pacientů.

Jeho výhoda oproti standardní operaci je podle odborníků minimální invazivita. Také se dostane i do částí mozku, kam by se chirurg nedostal. Pro třetinu pacientů, kteří zákrok na Leksellově gama noži podstoupili, je pak podle Liščáka jedinou možností, protože jejich nádor by operovat nebylo možné.

Přístroj má však i svá omezení. Tím hlavním je velikost nádoru, který může zacílit. Jeho maximální objem jsou tři centimetry. Jako nevýhodu gama nože vidí Sameš dlouhodobé působení. „Například u cévních malformací mozku trvá uzavření malformace čtyři roky a uzavře se podle velikosti pouze 60 až 80 procent cévních malformací.

Během těchto čtyř let trvá nebezpečí prasknutí malformace s rizikem 2,2 až 8 procent za rok,“ nastínil. U takových zákroků proto lékaři podle něj dávají přednost chirurgické operaci.



Příběh za pořízením nového gama nože

V roce 2009 byl přístroj po 10 526 operacích vyměněn za zcela nový, což umožnilo navýšení počtu operací z 800 ročně na přibližně tisíc. „Zhruba po šesti, sedmi letech se musí instalovat nové zdroje záření. Čím jsou starší, tím více se léčba prodlužuje,“ vysvětlil Josef Novotný z oddělení lékařské fyziky nemocnice.

Příběh modernějšího nástupce, na němž lze kromě ozáření mozku a hlavy provádět i zákroky v oblasti krku, je již zcela jiný a s dobročinnou sbírkou rozhodně nic společného nemá.

Když Homolka nový přístroj zakoupila, upozornili někteří odborníci na to, že za něj nemocnice zaplatila o třetinu víc, než je běžné v zahraničí. Tendr na nákup Leksellova gama nože podle soudu ovlivnil bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý se svým náměstkem, primářem chirurgie Michalem Toběrným. Do Dbalého kapsy šly údajně úplatky za zhruba 27,8 milionu korun.

Na světě je aktuálně přes 300 gama nožů, počet léčených pacientů přesáhl milion. Průměrně léčí asi 300 pacientů ročně, v Evropě v průměru 460 pacientů. V současné době jsou další podobné přístroje také v Brně a Ostravě. V Ostravě je takzvaný kybernetický nůž (celý článek zde), brněnští lékaři používají zase X-nůž (více informací zde).