Nejhorší je za námi. Léky na astma nebo tlak ale chybí dlouhodobě, říká lékárník

Poslední měsíce se intenzivně řeší výpadky antibiotik. Jaká je nyní situace z pohledu malé nezávislé lékárny?

Mírně se zlepšila, už jsme z nejhoršího venku, ale dobré to není. Situace je stále napjatá. Nejhorší je, že na denní bázi musíme sledovat, jestli požadavky našich pacientů budeme moci splnit. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejňuje přerušení dodávek až na poslední chvíli a my nemáme šanci zareagovat dopředu.

Někteří dodavatelé nám dodávají nepravidelně, většinou v minimálním množství. Nemáme za sebou žádný velký majetkový gigant, ani distributora, takže jsme trochu „odřízlí“ .

Marek Hampel předseda představenstva Grémia majitelů lékáren vedoucí lékárník Lékárny Magnus ve Vrbnu pod Pradědem

Pomáháte si samovýrobou?

Jako nezávislá lékárna nemáme soustředěnou výrobu v rámci nějakého velkého územního celku. Připravujeme pro každého pacienta individuálně léky a v době nejhorší krize jsme dělali paracetamolové čípky i ostatní přípravky. Ale můžeme to dělat pouze omezenou dobu. Je to nápor na suroviny, objednání, hlídání expirace.

Tím, že nedokážeme odhadnout dopředu, jaké léčivo vypadne, se nemůžeme připravit. Když bych věděl dopředu, že vypadne například paralen, vezmu si surovinu a připravím ho. Jenže nyní ty informace dopředu nemám.

Máte výrazně horší postavení oproti velkým sítím?

Když se podíváme na stránky velkodistributorů, tak některé léky nemáme ani možnost objednat. Jsou jenom pro fakultní nemocnice nebo řetězcové lékárny. Například distributor Phoenix disponuje řadou léků, které nikde jinde nelze sehnat. Když už se do naší nezávislé lékárny dostanou, tak za nějaký čas, v malém objemu, někdy vůbec.

Další věc je, že pro síť lékáren jsou přípravky mnohdy bez doplatku, ale pro nás se prodávají s doplatkem. Považuji to skoro až za diskriminaci, protože přeci nabízíme služby na zdravotní pojištění, ve veřejném zájmu.

Jaké léky například vůbec nemůžete objednat?

Různé, třeba inhalační kortikoidy na astma, léky na zvýšenou hladinu cukru, ředění krve, vysoký krevní tlak. Tyto léky si v ostatních evropských zemích mohou objednat všichni, nejde o žádné supermoderní přípravky, které by mohly být jenom k dostání pouze ve fakultních nebo univerzitních lékárnách. Třeba některé látky na zlepšení dýchání u astmatiků jsou v klinické praxi padesát let. Není důvod, aby je neměli všichni distributoři.

Jestli mám doplácet, půjdu jinam

Zmínil jste, že některé léky jsou v řetězcích lékáren bez doplatku, zatímco u vás je pacienti platí. Stává se vám, že lidé odejdou, protože odmítají za přípravek zaplatit?

Stává se to běžně. Někteří lidé přijdou a řeknou, že pokud mají doplácet, ať jim lék ani nevydávám, že půjdou jinam. Děje se to na denní bázi. I když pojišťovny doplatky vrací, lidé stejně jdou tam, kde mají přípravky zdarma hned. My však léky musíme nakupovat s doplatky, což považujeme za likvidační. Dlouhodobě s Českou lékárnickou komorou zastáváme názor, že by doplatky měly být všude stejné.

Řada lidí nyní shání léky v mnoha lékárnách, než v nějaké uspějí. Jak k výpadkům pacienti přistupují, jsou chápaví?

Mezi lidmi panuje značná nervozita. Jsou vystresovaní, někteří se zlobí, proč jim lékař předepsal lék, který chybí. Lidé si telefonují dopředu a ptají se, jestli antibiotika máme, protože v televizi říkali, že nic není.

Desetkrát se nám zvýšila frekvence telefonních hovorů. Každý den voláme kolegům, lékařům, dodavatelům, výrobcům, na informační systém SÚKL. Dříve jsme výpadky řešili telefonicky tak hodinu týdně, dnes to je deset hodin. Je z nás telefonní ústředna.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, SÚKL i další odborníci apelují, aby lidé neskupovali léky. Daří se to?

Setkáváme se s tím, že si lidé chtějí koupit léky do zásoby, kdyby zase v budoucnu došly. Setkávám se ale i s tím, že nám vrací léky na předpis v igelitce s tím, že je ani nezačali užívat. Nevidím jim do hlavy, nevím, proč přípravky neberou.

Kolik léků k vám lidé ročně vrátí?

Ročně vyprodukujeme rozhodně nad sto kilo vrácených přípravků. Velká lékárna typu fakultní nemocnice toho bude mít tuny.

Online výdej léků na předpis je koncem farmacie

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) navrhuje, aby zásilkový výdej léků na předpis mohly nově provádět i e-shopy. Celý proces by se tak mohl obejít bez kamenné lékárny. Jak na tento návrh nahlížíte?

Pokud kdokoliv říká, ať zavedeme zásilkový výdej léků na recept, neuvědomuje si absolutně souvislosti. Kdyby výdej zajišťovali velkoobchodníci bez vazby na kamennou lékárnu, hrozilo by, že kamenné lékárny v menších městech nebo na vesnicích budou moci zavřít.

ÚOHS argumentuje podporou soutěže a větším komfortem zákazníků...

Pokud někdo vypustí, že je potřeba zvýšit komfort pacienta a konkurenci, neví, jak funguje český lékárenský trh. Pokud by tuto službu začaly opravdu provozovat e-shopy bez vazby na kamennou lékárnu, znamenalo by to zánik farmaceutické profese. Pokud budou léky vydávat skladníci v e-shopech, není potřeba to studovat. Farmaceutickou péči ale nenahradí e-mailová komunikace, komunikace po Skypu ani telemedicína.

Stává se, že lékař v receptu udělá chybu, kterou odhalíte díky osobnímu kontaktu s pacientem?

I na elektronickém receptu se najdou chyby, například v dávkování nebo síle přípravku. Lékař někdy nechtěně klikne a předepíše lék s podobným názvem na úplně jiné onemocnění. To se stává poměrně často. Jenže u e-shopu by toto dělaly stroje, přečetly by kód, pacienta by nikdo neviděl, nepromluvil by s ním. Došlo by k zásilkovému výdaji a k pacientovi by putoval lék, který by ho poškodil. Je otázkou, kdo by v tuto chvíli nesl odpovědnost.

Je třeba si uvědomit důsledky „propacientského“ opatření, které je v českém prostředí naprosto nerealizovatelné a pro pacienta nebezpečné, protože ho může ohrozit na zdraví.

Neslo by to s sebou nějaká rizika pro pacienty?

Zásadní. Minulý týden přišel do mé lékárny pacient, který měl na cukrovku předepsané dva léky se stejnou obsahovou látkou. Kdyby je začal brát, byl by předávkovaný, šel by do hypoglykemie. Díky lékovému záznamu jsme to v lékárně zachytili a volali jsme lékařům, kteří přípravky předepsali. Byli rádi, že se nám to povedlo zachytit, a pacientovi jsme vydali samozřejmě pouze jeden lék. A já se ptám, jestli e-shopy budou schopné toto udělat, a zda k tomu budou mít vůbec oprávnění.