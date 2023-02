Lékárny upadly do chaosu. Dodávky suplujeme samovýrobou, říká lékárník

Jak moc pociťujete výpadek antibiotik, dětských léků a dalších léčiv?

Hlavní problém tkví v tom, že situace je hodně turbulentní a nepředvídatelná. Mění se velice dynamicky a nelze ji naplánovat. Nemůžeme si předběžně zvýšit stavy skladu. Pokud se objednávky vykrývají, jsou neúplné, takže dostaneme jenom část léků, které požadujeme.

Proč je nyní takový stav?

Odpověď asi neleží na nás, ale z odpovědí, které dostáváme ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a z ministerstva zdravotnictví, to způsobuje více faktorů. Mohou za to omezené dodávky základních surovin například z Indie a Číny. Farmaceutický průmysl se odsunul z Evropy do třetích zemí, nadneseně řečeno, několik fabrik zajišťuje výrobu pro spoustu zemí. Cena českých léků na recept navíc patří mezi nejnižší v Evropě, takže firmy vykrývají trhy, kde je pro ně cena příznivější.

Dalším důvodem je, že lidé léky na volný prodej kupují impulzivně. Když média řeknou, že není nurofenový sirup, lidé se obrovsky předzásobí, a to mnohonásobně větším množstvím přípravků, než mohou spotřebovat.