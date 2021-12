Kdo nesouhlasí s očkováním, ať odejde, vzkázal kolegům šéf lékařské komory

Milan Kubek reagoval na náměstkyni ministra zdravotnictví Martinu Koziar Vašákovou, která v pořadu Partie Terezie Tománkové řekla, že lékaři vystupující proti očkování, by měli být z komory vyloučeni. Podle Kubka je to však z legislativního hlediska obtížné.

„Vyloučit někoho z komory za veřejně prezentované, byť chybné, názory není jednoduché. Komora je zřízena zákonem a musí se jím řídit. Pokud má někoho vyloučit, tak to rozhodnutí musí obstát u civilního soudu. Není to tak jednoduché, jak si paní náměstkyně myslí. V žádném případě to ale neznamená, že by ČLK řádění antivaxerů schvalovala,“ řekl Kubek ve vysílání CNN Prima NEWS.

V pořadu následně vyzval české lékaře, aby respektovali stanoviska ČLK. „Lékaři, kteří jsou proti očkování, by nejlépe udělali, kdyby z komory vystoupili, když s ní nesouhlasí. Nemohli by pak poškozovat své pacienty. To by bylo asi nejelegantnější řešení. Jedna alternativní kolegyně tohle učinila, teď je léčitelkou a nemůže se vydávat za doktorku,“ dodal.

Měli by odpůrci očkování opustit Českou lékařskou komoru? celkem hlasů: 3020 Ano 964 Ne 2038 Nevím 18

Mezi nejvýraznější odpůrce vakcín podle Kubka patří například zubaři či veterináři. „Ti mají také titul, medicínu ale nedělají. Je to taková nehomogenní skupina,“ řekl.

Spory mezi členy České lékařské komory v poslední době sílí, a to také v oblasti očkování dětí. Vedení zamítlo sobotní konání odborné diskuze v Lékařském domě, v němž se k této příležitosti chtěli sejít někteří její členové. Organizátoři semináře v tom vidí naschvál, podle Kubka jde však o běžná hygienická opatření, kterými se ČLK v současné době řídí.

„Svolali jsme tuto akci, kde jsme vyzvali naše vedení, abychom se sešli v Lékařském domě, který je vytvořen z příspěvků nás všech lékařů. To nám nebylo umožněno, nikdo z vyzvaných členů nepřišel a Lékařský dům nám nebyl otevřen,“ vysvětlila pro CNN Prima NEWS lékařka Karen Pumrová, která je zároveň členkou ČLK a Paralelní lékařské komory.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Vedení komory své rozhodnutí odůvodnilo nepříznivou epidemickou situací. Z hygienických důvodů ČLK podle Kubka aktuálně pořádá pouze on-line vzdělávací akce. Organizátoři semináře, kteří si říkají Paralelní lékařská komora a jsou podepsaní pod Deklarací lékařů proti nátlaku na očkování, to považují za naschvál. Prezident komory Milan Kubek to však odmítá.