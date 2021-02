Koronavirový index PES zůstal na 71 bodech, dál se drží ve čtvrtém stupni

Ve čtvrtém stupni rizik systému PES Česko drží už od půlky ledna, opatření v Česku ale odpovídají nejpřísnějšímu, pátému stupni.

Reprodukční číslo je na hodnotě 1,04. V pondělí činilo 1,5. Snížilo se tak o jednu setinu. Pokud je nad hodnotou jedna, epidemie zrychluje. Vyšší než jedna je číslo s výjimkou jednoho dne od začátku února.

Z dalších tří ukazatelů, které mají spolu s reprodukčním číslem vliv na hodnotu indexu, se opět mírně zhoršil průměr počtu nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny. Zvyšuje se už týden, na počet bodů, které přidává do indexu, to zatím nemělo vliv.

Nižší než v pondělí je naopak čtrnáctidenní průměr pozitivně testovaných mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u nichž byla nákaza zjištěna až v nemocnici. Také tyto změny nebyly tak výrazné, aby se projevily na hodnotě indexu.

V neděli v Česku laboratoře odhalily nákazu u 2 415 lidí, což bylo o 157 méně než neděli předtím. Počet hospitalizovaných se přes víkend výrazně nezměnil, poslední den v minulém týdnu v nemocnicích leželo 5 473 lidí.

Od začátku epidemie se v Česku nemocí covid-19 nakazilo více než 1,037 milionu lidí, přes 922 000 se vyléčilo a 17 333 lidí, u kterých se prokázal covid-19, zemřelo.



Čtvrtému stupni opatření proti šíření nákazy index PES nepřetržitě odpovídá od poloviny ledna, zatím 27 dní. Nadále ale platí opatření pro nejpřísnější pátý stupeň. Původně se indexem měla vláda řídit při vyhlašování restrikcí a případném uvolňování, ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale předminulý týden řekl, že index PES už nemá pro určování opatření význam.

Situace s epidemií se podle Blatného nelepší, protiepidemická opatření přestala fungovat a rozhodující je uvolnit nemocnice, které jsou kvůli pacientům s nemocí covid-19 na hraně kapacit. K omezení pohybu mezi kraji, o kterém Blatný mluvil jako o jedné z možností, jak utlumit šíření epidemie, vláda v pondělí nepřistoupila.



Vláda v pondělí také žádala o prodloužení stavu nouze do 16. března. Chce také přispět lidem v karanténě, a to příspěvkem 370 korun denně. Mělo by je to motivovat, aby zůstali doma v případě nemoci a neroznášeli ji dál.