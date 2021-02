Skóre PES zůstává i přes pokles kritérií stejné, číslo R je dál nad jedna

Reprodukční číslo kleslo ke středě o dvě setiny. Přiblížilo se tak k hodnotě jedna, pokud by kleslo pod ni, znamená to, že epidemie zpomaluje. Na hodnotu indexu má vliv také průměr počtu nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny, který se až do úterý několik dní zvyšoval.

Nyní klesl přibližně o pět na 912 nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulých 14 dní. Nižší je také čtrnáctidenní průměr pozitivně testovaných mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u nichž byla nákaza zjištěna až v nemocnici.



Index PES od poloviny ledna odpovídá čtvrtému stupni opatření proti šíření nákazy. V zemi ale nadále platí nejpřísnější pátý stupeň, změna se kvůli naplněnosti nemocnic nechystá.



Kvůli epidemii je situace kritická v nemocnicích v některých krajích, například Královéhradeckém. Přibývá pacientů v těžkém stavu a pacientů v mladším věku. Zařízení jsou na hraně lůžkové kapacity, pacienty proto transportují i do okolních krajů.

Z přetížené krajské nemocnice v Náchodě v úterý záchranáři odvezli 15 pacientů s covidem-19 do nemocnic na Moravě. Další dva pacienty přemístili do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Česko má nyní objednané vakcíny proti covidu-19 pro 11 milionů lidí, uvedla počátkem února koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Očkovací látky dodávají firmy Moderna, Pfizer/BioNTech a AstraZeneca. Moderna měla naplánováno dodat do Česka 110 000 dávek v únoru, 105 000 v březnu a ve druhém čtvrtletí 800 000 dávek.



Další dodávka očkování od firmy Moderna nicméně dorazí do Česka 22. února, o týden později, než byl plán. Vakcín bude polovina z dohodnutého počtu, jen 44 000 dávek. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví, o situaci už informovalo kraje.

Tento čtvrtek by Česko mělo dostat 21 000 dávek očkování od společnosti AstraZeneca, příští týden 91 000 dávek od Pfizeru.

Vláda dosud nemá podporu pro svůj návrh na prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 14. února. Neuspěla ani na odpoledním jednání premiéra Andreje Babiše se zástupci politických stran. Jednání by měla pokračovat ve středu. Vicepremiér Jan Hamáček nevyloučil, že vláda by mohla nouzový stav schválit nově. Požadavkem se bude ve čtvrtek zabývat Sněmovna.