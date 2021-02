Vláda bude řešit návrat dětí do škol i žádost o prodloužení nouzového stavu

„Zkusme být zodpovědní a domluvit se, že v nějakém čase, a teď nechci spekulovat kdy, v řádu týdnů za určitých podmínek pustíme postupně naše děti do škol a dovolíme jim sportovat. Je to samozřejmě velké riziko, ale musíme to promyslet a musíme to podstoupit, protože ty škody, které zanechává pandemie na našich dětech, jsou obrovské,“ řekl Babiš v neděli ve svém shrnutí týdne Čau lidi, které umisťuje na sociální sítě.

Vláda bude mít na stole je návrh ministra školství Roberta Plagy, podle kterého by mohli do lavic vrátit od března nejprve poslední ročníky středních škol. Předpokládá se pravidelné testování žáků i zaměstnanců škol.



Testovat by se podle návrhu mělo každých sedm až 14 dnů takzvanými neinvazivními RT-PCR testy, tedy například ze slin. Odběr by si měl ve škole dělat každý sám. V další fázi by se testování mohlo rozšířit i na středoškoláky v oborech s praktickou výukou. Pro základní školy by se podle úřadu měly zvážit neinvazivní antigenní testy.



Babiš sháněl podporu u šéfů Pirátů a STAN

Babiš o scénáři návratu dětí do škol jednal v neděli večer s ministrem vnitrem a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem, který je dlouhodobě stoupencem přísnějších opatření, a také s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem a lídrem STAN Vítem Rakušanem.

Vláda totiž zatím nemá zatím zajištěné hlasy pro prodloužení nouzového stavu. Pomoci ji už nehodlají komunisté, kteří dosud vládu při prodlužování nouzového stavu podporovali. Vláda totiž porušila slib, který KSČM dala, že by se do škol více dětí mohlo vrátit již od února.

Vláda by se měla vrátit k návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, jak motivovat lidi, aby se nevyhýbali karanténě či izolaci. Možnostmi jsou vyšší nemocenská, nebo speciální příspěvek k nemocenské po dobu karantény, a to až 500 korun denně.