O Velikonocích se nedodržují nařízení, policie řeší dvakrát víc přestupků

Nejčastěji se setkávali se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že lidé nosili roušky na krku a nezakrývali si s nimi ústa a nos. Policisté v příspěvku na Twitteru ale současně ocenili, že lidé omezili výlety do turisticky atraktivních míst.

„První polovina prodlouženého víkendu dobře nevychází. Chválíme omezení pohybu na veřejnosti a výletů do turisticky atraktivních míst. Denně jsme ale řešili na 600 přestupků, což je o 50 procent víc než obvykle,“ uvedla policie.



Politici opakovaně vyzvali obyvatele, aby letošní svátky prožili nejlépe doma a odpustili si návštěvy širší rodiny a sousedů i tradiční koledování.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček v sobotu kritizoval reakci veřejnosti na uvolnění pravidel pro nošení roušek. „Mám informace, že vůle nosit roušky trochu polevuje. Možná to souvisí s optimistickými scénáři a vyjádřeními z minulého týdne,“ řekl v sobotu iDNES.cz.

Lidé musí z nařízení vlády od 19. března povinně při pohybu mimo domov nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje, venku se mohou pohybovat jen při cestě do práce, pro potraviny či léky nebo z jiných nutných důvodů. Volný pohyb je možný jen v přírodě a parcích. I tady by ale lidé měli být nanejvýš ve dvou s výjimkou rodinných příslušníků, od ostatních musí dodržovat nejméně dvoumetrový odstup.

Vláda umožnila lidem od úterý 7. dubna venku individuálně sportovat bez roušek při dodržení odstupu dvou metrů od ostatních. Podle Hamáčka to ale nebylo dobrým řešením. Krizový štáb neplánuje další úlevy. Hamáček řekl, že současný stav je maximum možného a platí, že co nejvíce lidí by stále nosit roušky mělo. Situací se bude v úterý zabývat vláda, podle dřívějších informací by mohla rozhodnout například o otevření některých dalších obchodů.

„Opatření fungují a budou fungovat jen tehdy, když budou dodržována. Z mé strany platí žádost či ostrá výzva, aby lidé dodržovali nošení roušek. To, že u nás nemoc prochází lépe než na západě, je také díky tomu, že je tu velmi vysoká disciplína v nošení ochranných pomůcek,“ řekl Hamáček.



Premiér Andrej Babiš před velikonočním víkendem vyzval k tomu, aby lidé dodržovali pravidla a zůstali doma. Neměli by podle něj navštěvovat příbuzné, být v uzavřených prostorech s mnoha lidmi či chodit na koledu. Velikonoce se podle premiéra mohou stát svátkem naděje v zápase s koronavirem, pokud lidé udrží disciplínu. Po svátcích vláda představí plán uvolňování opatření. Zákazy nebudou rušeny živelně, ale řízeně, řekl premiér,



V Česku dosud zemřelo 132 lidí s nemocí covid-19, 422 pacientů se už vyléčilo. Nakažených bylo k dnešnímu ránu 5 905. Za sobotu přibylo 170 případů nákazy koronavirem, což je druhý nejnižší nárůst v tomto týdnu. Testovalo se 4 841 vzorků, nejméně za tento týden.