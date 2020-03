Karanténa a izolace není totéž, pojmy se musí správně rozlišovat

Izolace

Izolace je opatření, které slouží k oddělení nemocných (případně osob s laboratorně prokázanou infekcí, avšak prozatím bez příznaků, tzn. v inkubační době) od zdravých osob. Cílem je zabránit dalšímu šíření infekce. Způsob izolace stanovuje ošetřující lékař či epidemiolog. Může probíhat buď v domácím prostředí (u méně závažné infekce), či na infekčním oddělení v nemocnici (závažné infekce).

Karanténa

Okoronaviru.cz Na portálu najdete vědecky ověřené informace o současné pandemii a nemoci COVID-19. Články a praktické návody od expertů z Akademie věd a řady univerzit srozumitelnou formou přibližují nejnovější poznatky a studie z celého světa.

Oproti tomu karanténa je oddělení osob podezřelých z nákazy od ostatních osob. Osoby podezřelé z nákazy jsou lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou či se vyskytovali v rizikové oblasti, avšak v daný moment nemají příznaky onemocnění. Jelikož však mohou být nakažení, musí se vyhýbat kontaktu s ostatními osobami, aby je případně také nenakazili. Karanténu obvykle stanovuje lékař či epidemiolog a je třeba ji dodržovat po dobu maximální délky inkubační doby, tedy doby, kdy lze s jistotou očekávat projev onemocnění (u COVID-19 je to 14 dní). Většinou spočívá v omezení různých aktivit až po úplné omezení kontaktu s okolím. Obvykle probíhá v domácím prostředí.

Co je domácí karanténa?

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádná opatření, která stanovují podmínky, kdy je občan České republiky povinen telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře. Aktuálně se jedná zejména o návrat z Itálie a dalších rizikových oblastí. Po oznámení této skutečnosti je pak lékař povinen danou osobu umístit do domácí karantény. Tato osoba je povinna v rámci domácí karantény dodržovat následující pravidla, a to i přesto, že se cítí zcela zdráva a nevykazuje žádné příznaky onemocnění.

Jak se chovat v domácí karanténě?



Zůstaňte doma. Uvolněte se z práce či ze školy.

Vyhněte se veřejným místům, hromadné dopravě i taxi.

Zamezte kontaktu s dalšími lidmi, komunikujte s nimi telefonicky či písemně.

Nezvěte k sobě domů ani rodinu či přátele.

O nákup zboží požádejte blízkou osobu nebo využijte kurýrních služeb.

V instrukcích pro objednání uveďte informaci, že nákup má být ponechán přede dveřmi (nebo jiném vhodném místě).

Jestliže má vaše domácnost více členů, řiďte se těmito instrukcemi:

Ideálně zůstaňte v jedné, dobře větratelné místnosti (s oknem, které se dá otevřít) a zavírejte dveře.

Izolujte se od dalších osob tak, abyste s nimi nebyli ve stejné místnosti.

Do sdílených prostor vejděte až poté, co se ujistíte, že tam nikdo není.

Pokud je nezbytné izolaci opustit, vždy si vezměte roušku.

Jestliže nemůžete nosit roušku, musí ji nosit ostatní členové domácnosti, jsou-li s vámi v jedné místnosti.

Udržujte si odstup také od domácích zvířat.

Pokud to nelze, umyjte si ruce před i po kontaktu s nimi.

Myjte si ruce.

Namočené ruce si natírejte mýdlem ze všech stran po dobu nejméně 20 sekund, opláchněte a osušte čistým ručníkem.

Vyhněte se dotýkání očí, nosu a úst neumytýma rukama.

Zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání, a to jednorázovým kapesníkem.

Ihned kapesník vyhoďte – využijte separátního plastového pytle na odpadky, který bude sloužit jako rizikový odpad, a umyjte si ruce.

Nemáte-li po ruce kapesník, kýchejte a kašlejte do rukávu na předloktí, ne do dlaní.

Používejte jinou koupelnu než ostatní. Pokud nemáte samostatnou koupelnu:

Používejte ji jako poslední.

Vždy po sobě důkladně ukliďte.

Pravidelně čistěte záchod i koupelnu.

Mějte svůj vlastní ručník (jak na osušení po sprchování, tak na ruce).

Vyhněte se sdílení domácích potřeb a jiných předmětů.

Používejte vlastní skleničky, šálky, talíře, příbory a kuchyňské náčiní.

Myjte použité nádobí buď v myčce, nebo ručně v horké vodě, čisticím prostředkem a osušte jej vlastní utěrkou.

Jakékoli jiné předměty, jež jste použili, důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Prádlo (ložní, ručníky) vyperte pomocí pracího prostředku při teplotě alespoň 60°C.

Pro manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru, pak očistěte všechny povrchy v okolí pračky a umyjte si ruce.

Sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou vhodnou teplotu.

Perte doma, nenoste prádlo do veřejné prádelny.

Veškerý odpad (kapesníky, roušky) ukládejte do plastového pytle na odpadky, po naplnění ho pevně zavažte.

Vložte ho do druhého pytle a opět důsledně zavažte, až poté odpad vyhoďte do kontejneru.

Během karantény sledujte příznaky onemocnění:

Pokud pociťujete symptomy – kašel, zvýšená teplota či horečka, kontaktujte vzdáleně praktického lékaře či nemocnici, nechoďte s podezřením do ordinace. (I pokud se vám symptomy zdají mírné, je vždy lepší poradit se s odborníkem.)

Potřebujete-li lékaře navštívit, domluvte se předem telefonicky.

Ve stavu nouze (např. potíže s dýcháním) kontaktujte záchrannou službu.

Informujte operátora záchranné služby, že jste v karanténě s podezřením na nový koronavirus.

Dbejte nejen na fyzické, ale i na své duševní zdraví:

Izolovaný člověk se potýká s nudou, frustrací, pokleslou náladou, různými obavami či s nespavostí – o těchto problémech pomáhá mluvit.

Zůstaňte v kontaktu se svými blízkými, podpora rodiny a přátel je pro duševní pohodu velmi důležitá, svěřte se jim se svými pocity.

Naplánujte s nimi, jak budete řešit nákupy či starost o děti a domácí mazlíčky.

Proberte se zaměstnavatelem svou situaci a možnosti práce z domova, snižujete tím riziko šíření nákazy na pracovišti, měli byste se tedy setkat s pochopením.

Pokud nezbytně potřebujete, aby vás doma někdo navštívil ze zdravotních či pečovatelských důvodů, informujte ho o karanténě, aby měl šanci se těmto okolnostem přizpůsobit.

Berte na vědomí, že při porušení mimořádného nařízení podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, kterým je povinná karanténa vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví, vám hrozí podle § 80 zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony korun.

Současná karanténní opatření

Kromě nařízené izolace pro nemocné a karantény pro osoby s podezřením na nákazu platí na našem území také opatření o omezení pohybu osob. Toto nařízení říká, že občané ČR nemají opouštět své domovy, pokud to není nutné (zde naleznete seznam výjimek z tohoto opatření). Opouštět domov je pak možné pouze se zakrytým nosem a ústy, a to pomocí respirátoru, roušky nebo jejich alternativami (například šátkem či šálou – více o vhodných materiálech najdete zde).

Karanténní opatření zahrnují také uzavření některých obcí. U těchto obcí pak platí, že je nikdo nesmí opustit, ani do nich vstoupit. Toto dočasné opatření se zavádí pouze v těch obcích, kde se nákaza rychle rozšířila a je třeba zabránit tomu, aby se v takové míře šířila do dalších částí ČR.