Bulovka trpí zastaráváním. Pacienty v karanténě přesunuli do lepšího

„Nemocniční pokoj tu připomíná holobyt bez jakéhokoliv zázemí a sociálního komfortu. Jsme tu drženi v izolaci jak v sedmdesátých letech,“ popisuje pacient s koronavirem z Nemocnice Na Bulovce. Jenže – stav pokojů odpovídá době, ve které vznikly – tedy sedmdesátým a někdy i padesátým létům minulého století. A vedení nemocnice s jejich stavem moc dělat nemůže.

„Na infekční klinice jsou různé pokoje a některé z nich opravdu ve špatném stavu. Nemocnice pokoje nemůže rekonstruovat, protože budova patří Magistrátu hlavního města Prahy,“ podotkla mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová. Za podle pacientů nevyhovující pokoje platí nemocnice Magistrátu nájem.



Pacienti s chorobou Covid-19 už však v nevyhovujících pokojích nejsou. Nemocnice je přesunula na jiné patro, kde jsou pokoje s větším komfortem. Do stejné části nemocnice pak přibudou i další nemocní, pokud se v Česku objeví.

Jenže pokoje nejsou to jediné, na co si pacient s novým typem koronaviru stěžoval. „Když jsme sem přišli, neměli jsme tu základní hygienické potřeby. Sestřičky nám přinesly vlastní kapesníčky, abychom měli do čeho smrkat a dali nám vlastní sušenky, abychom měli co jíst. Bylo to od nich obrovsky srdečné a úžasné,“ popsal MF DNES.

O kapesníky žádejte

Zmíněné kapesníky však na pokoji nenajde žádný pacient, je třeba si o ně požádat. „Kapesníky nejsou běžně na pokoji k dispozici, ale pokud si pacient řekne, dostane je,“ podotkla Krautová.

Že je stav některých pokojů pro pacienty s koronavirem nevyhovující, si uvědomuje i premiér Andrej Babiš (ANO). „Jsem v kontaktu s ředitelem nemocnice a ten mě ujistil, že je o ně dobře postaráno. Je pravda, že budovy nemocnice jsou staré, ale to ze dne na den nevyřešíme,“ řekl. Klíčové podle něj je, že se o nakažené starají špičkoví lékaři.



České úřady ohlásily první tři případy nákazy koronavirem v neděli. Šlo o americkou studentku z Milána, profesora, který se účastnil odborné konference v Udine, a muže z Děčína, který byl s rodinou na lyžařské dovolené v Itálii. Dalším případem je třiapadesátiletá žena hospitalizovaná v Ústí nad Labem, která byla na dovolené ve stejném hotelu jako muž z Děčína.

Poslední nově potvrzený případ je žena z Ekvádoru studující v Miláně. V Česku doprovázela Američanku. Podle Vojtěcha je zásadní, že všechny dosud potvrzené případy spolu byly v kontaktu. Na Bulovce je izolována také třetí turistka cestující se dvěma studentkami s prokázanou nákazou, jejíž testy zatím vyšly negativně.