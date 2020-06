Žádné míchání národů. Dovolená v hotelu bude někde jen pro Čechy

„Určitě lze očekávat, že letošní dovolená bude o dost jiná, než na jakou jsme byli dosud zvyklí,“ míní marketingový ředitel Cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný.

Právě tato cestovní kancelář šla ve snaze nabídnout dovolenou s co nejmenším rizikem přenosu koronaviru asi nejdále. Svým zákazníkům nabízí v oblíbených turistických destinacích možnost ubytování v hotelu, který bude přístupný pouze českým turistům. „Žádní turisté z třetích zemí, žádné míchání lidí z pandemií různě zasažených zemí,“ popsal Šatný.

Právě riziko nákazy od jiných turistů je v zemích jako je Chorvatsko či Řecko podle epidemiologů vyšší, než riziko nákazy od místních. „Počty nakažených tam jsou nižší než u nás. V destinaci však mohou být cizinci ze země s horší epidemiologickou situací,“ míní epidemiolog a vládní zmocněnec pro zdraví Roman Prymula.

Jeho slova potvrzuje i epidemiolog Rastislav Maďar, který vede na ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinu pro uvolňování karanténních opatření. „Když se potkáme v chorvatském hotelu například s občany z Velké Británie, tak tam rozhodně je větší riziko,“ míní.

Dodržování vyvětrávání pokojů

Jiné cestovní kanceláře nabízí standardní ubytování s turisty ze třetích zemí, i ony však zavádějí řadu jiných opatření. Asociace českých cestovních kanceláří například doporučuje přijet do místa ubytování až kolem třetí hodiny odpoledne, odjet naopak už mezi devátou a desátou hodinou. „Důvodem je doporučené pětihodinové větrání pokoje podle zdravotních předpisů,“ vysvětlila mluvčí Tereza Picková.

Změnit by se měla i podoba přihlášení do ubytovacího zařízení. „Check-in bude v řadě hotelů probíhat online. Odpadne tak papírování na recepci v hloučku lidí,“ uvedl Jan Bezděk z Cestovní kanceláře Fischer.

Koronaviru padly v některých případech i švédské stoly. U pobytů all-inclusive nabízí cestovní kanceláře hostům možnost objednávat si standardně u číšníků s možností neomezeného přidávání. „Budou u nich připraveni číšníci, kteří budou jídlo servírovat. Případně mohou být také už připravené porce na talířích, které si budou lidé brát,“ dodal Bezděk.

Co se týče třeba pláží, počítají některé cestovní kanceláře s tím, že k hromadění lidí nedojde díky menšímu zájmu o zahraniční dovolené. „Rozestupy mezi turisty se do značné míry vyřeší přirozeně, protože do destinací letos celosvětově přijede méně turistů. Nebude tedy problém připravit méně lehátek a rozmístit je dál od sebe,“ míní Bezděk. Šatný z CK Alexandria hovořil i o hlídání počtu osob u bazénu. V některých hotelech pak počítá s úplným uzavřením vnitřních bazénů.

Zákazníci cestovních kanceláří se letos nedočkají ani animačních programů. „Některé aktivity nebude možné organizovat vůbec, zejména ty nejvíce kontaktní, jiné budou mít třeba omezenou kapacitu účastníků,“ popsal Šatný. Stejně tak budou omezeny kolektivní sportovní aktivity.

Za samozřejmé pak označují zástupci cestovních kanceláří opatření, jako je zvýšení frekvence úklidu všech prostorů hotelu, dostupná dezinfekce či apel na hosty ohledně zvýšené hygieny.

Epidemiologové přesto doporučují jet na dovolenou po Evropě spíše po vlastní ose. „Pravděpodobnost nákazy je nižší, když někdo jede vlastním autem do apartmánu, kde bude jen s vlastní rodinou,“ míní Maďar.

Do Egypta raději ne

Ačkoliv ze „zelených“ evropských destinací epidemiologové strach nemají, před cestami do turistických destinací na severu Afriky varují. „Zejména Egypt pořád podle všeho není za vrcholem epidemie. Z našeho pohledu by byl ‚červený‘. Já bych nebyl rád, kdyby nám lidi cestovali do Afriky, pokud naprosto nezbytně nemusí, tedy z rodinných důvodů a podobně,“ míní Maďar.

Právě Egypt se cizincům otevře již 1. července. Od poloviny měsíce by pak měly do země zamířit první lety. Cestovní kanceláře o zemi evidují velký zájem.

Severoafrická země eviduje od začátku epidemie téměř 48 tisíc nakažených a 1800 úmrtí. Trend se přitom nezlepšuje, každý den přibývá kolem 1 500 potvrzených případů. Organizace podporující turismus Experience Egypt však turisty stále do země zve, příjmy z něj tvoří pět procent hrubého domácího produktu země.

„Nejen Egypt, ale i jiné méně vyspělé země by mohly s čísly nějakým způsobem manipulovat,“ upozorňuje Maďar. Rizikem přitom není jen cílené podhodnocení čísel, ale i méně vyspělé zdravotnické systémy. Tamní hygienici by totiž nemuseli být schopni rozpoznat všechny formy nákazy či vytrasovat všechny kontakty nakažených, a to především v chudších oblastech a na venkově.

„Právě z chudších oblastí chodí lidé do turistických oblastí za prací. Tito lidé budou s turisty přicházet do kontaktu, proto mi přijde, že by bylo lepší alespoň v letním období mimo Evropu necestovat,“ dodal Maďar. Na podzim pak vidí optimisticky možnost bezpečné návštěvy oblastí, jako je Singapur, Tchaj-wan, Malajsie, či třeba Thajsko. Vše však bude záležet na dalším vývoji.

Zájem je podle Andrey Řezníčkové z cestovní agentury Invia již nyní i o zářijové a říjnové dovolené v destinacích, jako jsou Spojené arabské emiráty či Srí Lanka nebo Maledivy. Všechny tyto destinace by měly být nejpozději od září přístupné zcela bez omezení.

„Podzimní a zimní dovolenou v exotice tak lze už bez problémů plánovat. Nicméně konkrétní postupy během cest a po návratu budou vždy záležet ještě na aktuálních nařízeních české vlády,“ uvedla Řezníčková.