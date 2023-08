Bratrská agrese, Sovětskému svazu nic jiného nezbývalo, píše komunista Klán

„Tehdejšímu Sovětskému svazu ve své podstatě nic jiného nezbývalo, protože si bránil svoji sféru vlivu, kterou určili zástupci tehdy ještě bojujících spojenců proti nacistickému Německu a fašistické Itálii ještě v dobách druhé světové války. Na to nesmíme zapomínat. Vojska Varšavské smlouvy by stejně dříve nebo později přišla a to i bez zvacího dopisu, který se v dnešní době skloňuje, že měl posloužit jako alibi pro intervenci,“ tvrdí exposlanec Klán v textu, který v pondělí zveřejnil.

Umístil ho na svých facebookových stránkách a přidal ho i do diskuse s šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou, která napsala, že doufá, že už se nikdy nevrátí doba, kdy lidé, kteří vytvářeli prosperitu a rozkvět své země, z níž museli utíkat.

Komunista Klán se ve své textu vyjadřuje i k 137 obětem intervence vojsk bývalého SSSR a jeho satelitů ze zemí bývalého komunistického bloku.

„Když si osudný 21. 8. 1968 shrneme, tak při intervenci zemřelo 137 občanů tehdejšího Československa a jedná se o smutné číslo. Nicméně tyto oběti byly způsobeny zejména chaosem. Nicméně pokud se podíváme, co prováděly USA ve Vietnamu, kde umíraly tisíce lidí, nebo později v Grenadě, tak jsme úplně jinde a to se rovněž jednalo o intervence. Lidské oběti byly na obou stranách tehdejších mocenských bloků. To je nutné si uvědomit, než začneme dějiny paušalizovat,“ píše Klán.

„Snůška blábolů ve vašem postu zcela odpovídá bolševickému vnímání světa. Máte na ně právo, neměl byste však do něj přimíchávat lži a přehlížet trám v oku bolševiků poukazováním na to, že temné věci mají ve své historii i jiné země,“ reagovala na pokus obhajobu okupace Československa v podání bývalého poslance nyní již neparlamentní KSČM Jana Klána šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.