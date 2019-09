KOMENTÁŘ: Jak se stal bývalý disident Vondra agentem Putina

Alexandr Vondra v posledních letech přitvrdil. V rozhovoru pro týdeník Respekt kromě jiného také zmínil, že se na společnost v posledních deseti letech valí „lavina toho, že se nás tady někdo snaží indoktrinovat, co je jediný správný světový názor“.

Po odchodu z vysoké politiky před sedmi lety se odstěhoval na venkov, a jak sám říká: „Nezměnil jsem se ale já, spíš se změnil svět kolem mě. Takže mě to možná nutí vyjadřovat se ostřeji při obraně světa, jak si ho ještě pamatuju.“

Jenže nastal problém. Většina těch, kteří dříve Vondru adorovali kvůli jeho minulosti mluvčího Charty 77 či poradce prezidenta Václava Havla a jeho vstup do tehdy „nenáviděné“ ODS vnímali tak, že ji může zkultivovat, dnes jeho přímočaré názory těžce vydýchávají. Patrné to bylo už ze způsobu, jakým redaktor Respektu pokládal otázky.



Alexandr Vondra si následně zmíněný rozhovor vyvěsil na své facebookové stránky a kromě jiného k němu připsal: „Respekt vznikl z původního Informačního servisu (IS), jehož první redakce v listopadu 89 byla v pražském bytě, který jsem obýval se svou ženou. U nás v kuchyni jsme se také bavili, jak se týdeník, který z IS vznikl, má jmenovat. Vyhrál to ‚Respekt‘. Časopis byl v 90. letech liberálním médiem v původním, nejlepším slova smyslu. Byl tak i ‚můj‘. Pak se posunul doleva a hodně zezelenal. Přiznávám, že můj svět je už dlouho dost jinde.“



To pravé „porno“ ale nastalo ve chvíli, kdy se do věci vložil bývalý poněkud legrační novinář Jakub Kalenský, jenž nyní vystupuje coby odborník na dezinformace.

Loni v říjnu Kalenský na vlastní žádost odešel z týmu končící šéfky diplomacie Evropské unie Federiky Mogheriniové pro boj s ruskou propagandou a nastoupil jako analytik téhož do think-tanku Atlantic Council. Letos v červenci na půdě amerického Kongresu řekl, že vlivní představitelé evropských států často opakují prokremelskou propagandu, dávají těmto zprávám legitimitu a šíří je mezi nové publikum, přičemž jedním ze šiřitelů „ruských lží“ je prezident Miloš Zeman.

Nyní Kalenský na svůj Facebook vyvěsil přepis Vondrova rozhovoru, který s titulkem „Vondra se tvrdě obul do Respektu: Vznikl u mě v kuchyni, teď hájí homosexuály a cyklisty“ přetiskl bez politikova vědomí server Sputnik. Jméno serveru Kalenský zakroužkoval, přidal smutného smajlíka a v následné diskusi se do Vondry pustil.

„Kdyby neplácal tyhle nesmysly, tak to Sputnik zajímat nebude. Jasně, je to nižší míra zavinění, než jim posílat op-edy, ale soudruzi propagandisti si opravdu pečlivě vybírají, co budou citovat – buď Tě chtějí promovat, nebo na Tebe chtějí poslat svou trollí úderku. Plácat kraviny, který už i Sputnik považuje za vhodný šířit, to mi prostě přijde, že za to (Vondra – pozn. red.) do značný míry může.“



Do té doby jsem o tom, že nějaký Sputnik přetiskl Vondrův rozhovor, neměl tušení. Ostatně server Sputnik ani další podobné nikdy nenavštěvuji. Pokud mě na něj tedy neupozorní Jakub Kalenský nebo jiný podobný novodobý svazák.

Fakticky vzato, Kalenský tedy vlastně propaguje Sputnik. Čímž pádem je – v duchu jeho vlastní „neprůstřelné“ logiky – Putinovým agentem. Anebo si prostě jen zapomněl vzít prášky...