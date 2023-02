KOMENTÁŘ: Křivá páteř, příklad pro mladé. Volby otevřely nezacelenou ránu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Na prezidentské standartě je napsáno „Pravda vítězí“, ale nějak to neodpovídá skutečnosti. To „Křivá páteř“, to by byla jiná! Výsledek hradní volby je tak opět návratem k tomuto standardu. A výsměchem obětem komunistického režimu, píše Petr Marek, zakladatel spolku Bez komunistů.cz a bývalý spolupracovník Hlasu Ameriky.