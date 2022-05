KOMENTÁŘ: Složenky nepočkají, lidé potřebují od státu víc pomoci, a to hned

Nedávný výzkum ústavu STEM ukázal, že čeští občané oceňují vládu profesora Petra Fialy za její jasné postoje v podpoře Ukrajiny i mezinárodní renomé, které pro naši zemi svými kroky získala. Naše členství v NATO má více než 78procentní podporu veřejnosti.

Česká republika patří zásluhou současné vlády, občanů a organizací mezi nejaktivnější podporovatele Ukrajiny. Naše země se tak po dlouhé době dostala do role tvůrců evropské politiky. Je v pomoci Ukrajině suverénní, rychlejší než řada západních zemí, a co je hlavní, naše zahraniční politika je pro naše partnery jasná a předvídatelná.

Cítím v tomto směru na naši zemi velkou hrdost. Čeští občané vybrali ve sbírkách pro Ukrajinu více než tři miliardy korun. Poděkování a ocenění zaslouží tisíce dobrovolníků, kteří pomáhají při příjezdech evakuačních vlaků, registrují naše nové sousedy, hledají jim bydlení a zapojují se v pomoci ukrajinským maminkám s dětmi.

Danuše Nerudová Ekonomka a vysokoškolská pedagožka.

Uplynulé čtyři roky působila jako rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Jako předsedkyně vedla komisi pro spravedlivé důchody a spolu s dalšími ekonomy založila občanskou iniciativu KoroNERV-20, která minulé vládě radila v boji s covidem.

Od roku 2007 vede Ústav účetnictví a daní PEF Mendelu, zabývá se zejména mezinárodním zdaněním.

Je vdaná za advokáta Roberta Nerudu, mají dva syny.

O to více musí politici a experti brát v potaz i další výsledky stejného výzkumu, které varují před nárůstem obav části společnosti o vlastní budoucnost. Sedmdesát procent obyvatel má za to, že příchod uprchlic a uprchlíků povede k oslabení sociálních jistot českých občanů, více než polovina dotázaných se bojí zvýšené nezaměstnanosti i obecného oslabování soudržnosti české společnosti.

Řada těchto lidí nemá od státu důležité informace a nedostávají ujištění, že stát jejich problémy chápe. Ocitají se v úplně nové situaci, kterou zatím ve svém životě nezažili. Dost možná se i stydí požádat o pomoc a berou své nové problémy jako své selhání. Celý dosavadní život tyto maminky a tatínkové platili daně a teď se cítí být na okraji společnosti. A to je potřeba změnit.

Vedena snahou pomoci přišla vláda profesora Fialy s jednorázovým příspěvkem pět tisíc korun pro rodiny s dětmi. Je to po zvýšení životního minima druhý krok. Realizaci ale nepovažuji za nejšťastnější. Je to pouze jednorázové řešení, které navíc bylo přijato až po několika týdnech váhání. Každoměsíční starosti s placením účtů u těch nejohroženějších to neřeší.

Z plošného příspěvku rodinám se navíc nesmí stát plošná pomoc exekutorům. Když bude tato pomoc exekučně postižitelná, až 2,5 miliard korun se k potřebným rodinám vůbec nedostane, protože tyto peníze skončí u exekutorů. To poslední, co teď potřebujeme, je pokles důvěry lidí ve stát.

Je potřeba, aby byla přijata i další opatření – například zvýšení základní slevy na poplatníka a její překlopení do bonusu. Nabízí i se i zvýšení limitu u příspěvku na bydlení a zvýšení slevy na dani alespoň za první dítě. To by pravidelně každý měsíc nechalo další peníze v peněženkách lidí a pro stát neznamenalo velké výdaje, které by vedly k růstu inflace a k dalšímu zdražování.

Klíčová je však i další věc. Pomoc a její vyplácení nesmí trvat měsíce. Obávám se, že se jednorázový bonus pět tisíc korun na dítě nebude jednoduše proveden do praxe a řada lidí bude na pomoc dlouho čekat. Lidé však potřebují pomoc hned, protože vysoké ceny nás trápí už dnes a složenky nepočkají.

Časy se mění a my je musíme ze všech sil měnit k lepšímu.