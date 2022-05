ODS ve voličských preferencích dohnala ANO. Jiné vládní strany spíš ztrácí

ODS by dle nejnovějšího průzkumu agentury získala 26 procent hlasů a umístila by se tedy na druhém místě za hnutím ANO, které v tabulce vede s 27,5 procenty hlasů. Další na pásce by skončilo hnutí SPD s 11 procenty a STAN s 10 procenty.



Naopak vládní Piráti se nyní dle výzkumu pohybují na hraně 5 procent, KDU-ČSL by získala 4,5 procenta a TOP09 pouze 3 procenta.

Koalice Spolu tak, jak kandidovala v posledních podzimních volbách, by se dle výzkumu umístila první s 33,5 procentem hlasů, před ANO s 28,5 procenty a koalicí Pirátů se Starosty, která by získala 11,5 procent.

Volební model ČT hypotetických koalic 8. května 2022.

Autor výzkumu Pavel Ranocha k výsledkům uvedl: „ODS primárně čerpá od svých koaličních partnerů, ti se naopak propadli k pětiprocentní hranici, která je potřebná k tomu dostat se do Sněmovny.“

Statistická chyba se u stran s velkým ziskem hlasů pohybuje okolo 3,6 procentního bodu a u stran s nízkým ziskem hlasů okolo 1,1 procentního bodu. Průzkum probíhal na vzorku necelého tisíce respondentů.