Politický diář: Vlastního zmocněnce pro euro má i ODS

Vláda má za sebou dohodovací řízení. Tedy schůzku, na níž se předsedové pěti koaličních stran a jejich zástupci setkají, řeknou si, že se sice kvůli tomu či onomu vzájemně štvou, ale že důležité jsou společné „hodnoty“ a fakt, že se nesmí rozpadnout před řádnými volbami za dva roky. Protože jinak by byly volby předčasné a někteří z nich už by nemuseli do Sněmovny projít.