Vládní strana Starostové se po videu z volejbalové šatny předsedy Víta Rakušana znovu postarala o poprask ve vládní koalici. Rozbuškou se stalo to, že ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN jmenoval svého zmocněnce pro euro, aniž by to předtím dal vědět koaličním partnerům. Kvůli zdánlivě malému problému s úředníkem se odehrála první roztržka vládních stran.