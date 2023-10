Lidovci se pokoušejí zastavit propad. Budou diskutovat vylepšení programu

Konferenci, na níž budou i stánky s informacemi se zaměřením na rodinu, životní prostředí a zemědělství, předcházely debaty lidoveckých odborných komisí a další vnitrostranické pracovní semináře.

KDU-ČSL by podle volebního modelu Kantar CZ pro Českou televizi získala při samostatné kandidatuře 3,5 procenta, což by straně nestačilo, aby se dostala ve Sněmovně.

Lidovci jsou ale stále součástí koalice SPOLU s ODS a TOP 09, ve Sněmovně mají 23 poslanců a senátní klub KDU-ČSL má 12 členů.

Zda strany půjdou společně i do eurovoleb v příštím roce, by podle premiéra Petra Fialy mohly rozhodnout do konce října.