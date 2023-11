Co neutratí resorty, dáme na zvýšení platů veřejné sféry, nabídl odborům Jurečka

Kvůli stávce zrušil svou účast na jednání ministrů práce a sociálních věcí zemí EU, do Bruselu v pondělí nepoletí. Místo toho se chce setkat se stávkujícími a odboráři. Jít za nimi přímo na jejich demonstraci na pražské Malostranské náměstí se ale nechystá.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku, chystanému zvyšování důchodového věku, vysoké ceně energií, vysoké inflaci, nevyjasněnému navýšení minimální mzdy, ale také kvůli nenavyšování platů ve veřejném sektoru. Vláda s úpravou platových tarifů nepočítá, sumu na odměňování v rozpočtu snížila.

„U některých věcí je potřeba to řešení finálně dotáhnout až s lednem, kdy budeme mít uzavřený rozpočet roku 2023. Uvidíme, kde nám budou zůstávat peníze, které bychom mohli opravdu zapojit, abychom mohli konkrétní profese ve veřejném sektoru cíleně podpořit,“ uvedl ministr. Zmínil nepedagogické pracovníky či pracovníky v kultuře. O částkách by podle Jurečky mělo být jasno v polovině ledna.

Ministr dodal, že k posílení rozpočtů resortů na odměny tak, aby se výdělky meziročně zvedly, vůle ve vládě je. „Vždycky, každý rok zůstávají desítky miliard korun, které se v daném roce neproinvestují v resortech. Tyto částky je potřeba vzít a dohodnout se – a to my určitě jako vláda se chceme dohodnout, jak tyto finanční prostředky využijeme právě na podporu vytipovaných profesí ve veřejné správě,“ řekl Jurečka. Nepředpokládá ale, že by se příští rok navýšily tarify v platových tabulkách. Peníze by putovaly do odměn.

Odbory požadují navýšení tarifů, tedy základu výdělku. Obávají se, že odměny pracovníci nedostanou. Stěžují si na vysokou inflaci a pokles kupní síly.

Jurečka stávku respektuje

Podle ministra ČR procházela ale za poslední rok náročným obdobím a situace by se měla už zlepšovat, inflace poklesne. Podotkl, že i když lidé nevnímají některá chystaná opatření pozitivně, jsou nutná pro udržitelnost důchodů a pro postupný návrat od dluhů k vyrovnanému hospodaření státu. „Myslím si, že takováto stávka v takovém rozsahu být nemusela,“ řekl Jurečka.

Dodal, že právo na stávku respektuje. Zrušil kvůli ní svou účast na jednání unijních ministrů práce v Bruselu. „Jsem připraven ten čas využít k tomu, abych se setkal se zástupci odborů, se zástupci lidí, kteří budou chtít vyjádřit svůj názor v rámci stávky. To je moje logická zodpovědnost a moje práce. Jsme jako vláda připraveni sociální dialog nadále vést,“ uvedl Jurečka. Zmínil, že nemá ale úmysl jít za odboráři na jejich demonstraci.