Globální miliardářská daň by mohla vynést až 250 miliard dolarů, říká studie

Země po celém světě by měly zavést globální minimální daň pro miliardáře. Ta by mohla vynést ročně až 250 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 5,7 bilionu Kč. Vyplývá to ze studie výzkumné organizace EU Tax Observatory, jejímž cílem je analýza a sledování daňové politiky v EU.