Měl by být Karel Schwarzenberg pochován v kruhu rodinném, nebo si zaslouží státní pohřeb? To od víkendového skonu knížete Karla Schwarzenberga řeší veřejnost i politici. Ti jsou většinou pro oficiální státní rozloučení. „Neumím si představit jediného člena vlády, který by byl proti,“ sdělil ministr Rakušan. Hlavní slovo bude mít ale rodina.