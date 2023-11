Narozeniny u muziky i starost, zda se všichni najedli. Morava vzpomíná na knížete

Ostatně byl to právě charismatický kníže, kdo stál u vzniku pražské folklorní akce Dozvuky horňáckých slavností, které se konají na Kampě pravidelně od roku 2009.

„Na Horňácko jezdil už Karlův strýc František, odbojář, jenž za války vysvětloval moravským fašistům, aby neblbli a neusilovali o připojení Moravského Slovácka k fašistickému Slovenskému štátu,“ popisuje dlouholetý rodinný přítel a brněnský divadelní režisér Břetislav Rychlík, který se s exministrem zahraničí znal dlouhých 34 let.

„Byla to skutečně vlastenecká rodina,“ poznamenává s tím, že František tenkrát ze Slovácka přivezl synovcům horňácké košile. „A Karel pak po listopadu 1989 chtěl region poznat, tak sem začal jezdit a stále se vracel,“ popisuje Rychlík, na jehož chalupě v Javorníku na Hodonínsku Schwarzenberg při návštěvách přespával.

„Měl ten region opravdu moc rád, Horňácká muzika Petra Mičky musela pravidelně hrát na jeho narozeninách,“ líčí Rychlík. Nejinak tomu bylo i na loňské oslavě – na té poslední.

Karel Schwarzenberg pravidelně jezdil na chalupu režiséra Břetislava Rychlíka (vpravo) v Javorníku na Hodonínsku.

Větší ohlas na jižní Moravě měly Schwarzenbergovy pětasedmdesátiny. Oslava v prosinci 2012 se totiž odehrála v Brně a navíc se prolínala s legendární prezidentskou kampaní. Parta kolem Rychlíka pronajala tramvaj, která nesla symbolické číslo 75.

„Lidé nastupovali, vystupovali, viděli, že Karel je laskavý, normální člověk z masa a kostí, se kterým lze otevřeně mluvit o všem,“ přibližuje Rychlík, jenž o Schwarzenbergovi natočil i dokumentární snímek.

Tenkrát se zakladatel TOP 09 pohyboval v průzkumech kolem pátého místa a brněnská akce jej prý velmi nakopla. „Nevím, jak je to možné, ale nejhezčí holky jsou vždycky z Brna,“ odpovídal tehdejší prezidentský kandidát s humorem sobě vlastním na otázku, proč si k oslavě vybral zrovna jihomoravské město.

Nechoval se jako rozmazlená celebrita

Jen v dobrém na knížete vzpomíná i politoložka Anna Shavit, která tenkrát působila v Brně a vymýšlela strategii jeho kampaně. „Nechoval se jako rozmazlená celebrita. Když jsme třeba byli na nějakém výjezdu, ptal se nás, jestli jsme se všichni najedli,“ přidává svůj zážitek.

V boji o Pražský hrad mu tehdy vyjádřily podporu desítky folkloristů podpisem prohlášení „Kroj je pro Moravana jeho šlechtický erb! Když volíme Karla Schwarzenberga, je to, jako bychom volili sami sebe.“ Mezi nimi byl i známý zpěvák lidových písní Jožka Černý. „Zažil jsem éru komunismu, kdy se všechno likvidovalo. Šlechtice jsem měl strašně rád. Kdyby nebyli, co by z té naší země bylo,“ vzpomíná, proč knížete tehdy podpořil.

Ostatně i Schwarzenbergova manželka Therese si nese titul „hraběnka z Hardeggu“, tedy hradu na rakousko-moravském pomezí.

„Byl to velký vlastenec, který měl na mysli blaho národa, nikoliv svůj osobní prospěch. To mnozí nechápali, ale on sám jako velký člověk nad to byl povznesen,“ doplňuje Černého další signatář, primáš souboru Hradišťan Jiří Pavlica.

Morálka, čestnost, oddanost

Ani to však na prezidentské křeslo nestačilo. Sympatie v podobně voličských hlasů získal drtivě jen v Brně, zbytek jižní Moravy připadl soupeři. „Spousta lidí říkala, ať se nevrací k Benešovým dekretům, varovali ho, že to Miloš Zeman zneužije, ale on si trval na svém a považoval za důležité to okomentovat,“ poukazuje dlouholetý jihomoravský politik Jan Vitula na zásadní okamžik.

Právě osobnost a charakter Karla Schwarzenberga vedla Vitulu k tomu, že s ním od začátku budoval novou politickou značku TOP 09. Nikdy sice nebyli blízcí přátelé, jeho názory však starosta Židlochovic vždy respektoval, i když s nimi třeba nesouhlasil.

„Pán Bůh nás stvořil se dvěma ušima a jednou hubou, abychom méně mluvili a více poslouchali, a proto jsem tady,“ zněla první slova Schwarzenberga, když v roce 2010 přijel za svými příznivci do Brna. V růžovém tričku s nápisem „Milujeme Karla, holky“ jej tehdy vítala i současná brněnská zastupitelka za TOP 09 Anna Putnová.

Podle Vituly to ani ve straně nefungovalo tak, že co si myslel Karel Schwarzenberg, znamenalo směr, jímž se bezpodmínečně muselo jít. „Navzdory většině hlasoval proti mému vyloučení,“ připomíná svůj nedobrovolný odchod ze strany, kvůli němuž se s „topkou“ dokonce neúspěšně soudil.

Podobně jako u Vituly hrál Karel Schwarzenberg velkou roli rovněž u brněnského sokola a historika Michala Doležela, když před dvěma roky vstupoval do TOP 09. „Ztělesňoval hodnoty jako morálka, čestnost, oddanost,“ prohlašuje krajský zastupitel, jenž knížete i s dalšími sokoly podporoval už ve zmíněných neúspěšných prezidentských volbách před deseti lety.

„Vždy pro mě bude člověkem, který nesl odkaz oddanosti, nebo přesněji služby státu. To je výjimečná věc nejen u politiků, ale i u spousty dalších lidí s jakoukoliv profesí,“ uzavírá Doležel, jenž se s čestným předsedou strany osobně stihl vidět třikrát.