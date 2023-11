Státní pohřeb, hrob v Česku. Rodová tradice se po skonu knížete může změnit

Doposud se výsady státního pohřbu dočkali pouze prezidenti. Po skonu Karla Schwarzenberga by to mohlo být jinak. I on by mohl mít státní pohřeb se všemi poctami. Myslí si to bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt, který například organizoval pohřeb Václava Havla.