Janeček plánuje změnit volby v Kazachstánu. Své Mathesso ukazuje v Peru

„Aktuálně se nacházím v Peru, kde představuji Mathesso indiánským dětem v džungli a na základní škole v Tarapotu. Mathesso je fenomenální matematická hra, díky které děti pochopí přirozená čísla a naučí se zábavnou formou počítat i bez přítomnosti učitele,“ popsal Janeček.

Podle něj si hru peruánské děti velmi oblíbily. Vydržely u ní dlouhé hodiny. Kromě těch českých a peruánských ji Janečkova Nadace Science 21 vyvezla i do africké Keni.

Sám Janeček po neúspěšných volbách po Peru také cestuje s manželkou a věnuje se svým dětem. Zároveň se ale chce zaměřit i na další projekty, mimo jiné svůj volební systém D21.

Jeho princip spočívá v tom, že volič má k dispozici více hlasů, včetně minusového. Pokud ho využije, musí vhodit minimálně dva pozitivní. Pro každou možnost jde hlasovat jen jednou. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je nemusí využít všechny. Výsledek je pak možnost, na které se svými hlasy shodne co nejvíce voličů.

Od roku 2016 tuto metodu využívá například město New York při participačním rozpočtu. Janeček by ji rád vyvezl také do jiných zemí, třeba do Kazachstánu.

Z voleb je stále naštvaný

„O metodě D21 jsem nedávno mluvil i na kazašské ambasádě s tím, že by se mohla hodit i pro aplikaci v zemích jako je Kazachstán. Volební systém D21 umožňuje voličům vyjádřit své preference mnohem přesněji než tradiční volební systémy a vede k větší shodě ve společnosti, což by v zemi, která usiluje o zásadní reformy, mohlo být klíčem k pozitivním změnám,“ konstatoval Janeček.

V podobný systém, zvlášť při volbě prezidenta doufá i v Česku. Sám byl z loňských voleb volby vyřazen ministerstvem vnitra kvůli nedostatku 50 tisíců podpůrných podpisů. Velké množství z jeho celkových 73 tisíc úřad škrtl. Se stížností pak neuspěl ani u Ústavního soudu.

„Rozhodnutí kandidovat bylo jednoznačně správné a nic na tom

nemůže změnit fakt, že jsem byl nespravedlivě vyřazen. Samozřejmě mě mrzí, že se v mém případě projevila špatnost systému volby prezidenta České

republiky, který je nelogický a nabádá k podvádění,“ řekl Janeček.

Sám by si představoval systém podobný v Rakousku, kdy kandidáti mohou předložit pouze šest tisíc podpisů.