Středula není šéfem odborů. Moje lajdáctví, o funkci budu žádat znovu, řekl

„Já si o ten mandát rád znovu řeknu a budu čekat na potvrzení. Pokud to bude jinak, je to na delegátech,“ řekl Středula v úterý novinářům.

Středula podle členů odborů nezaplatil povinné příspěvky. „Bylo to moje lajdáctví,“ uvedl. Nyní má Středula zaplacené všechny příspěvky a zůstává nadále členem ÚV KOVO. K události uspořádají odbory 25. března mimořádný sněm, na kterém mimo jiné proberou, zda nedošlo k dalším pochybnostem.

Na úterní schůzce Středula vysvětloval vedení ČMKOS nesrovnalosti ve svých platbách. Veřejnosti dále situaci vysvětlovat nechce. „Už jsem to vysvětlil dost,“ reagoval na dotazy novinářů.

„Pro konfederaci to znamená to, co usnesla dnešní rada, že pověřila zatím oborové místopředsedy přípravou mimořádného sjezdu,“ uvedl po jednání místopředseda ČMKOS Vít Samek. Dodal, že jedním z bodů programu mimořádného sjezdu bude také volba nového předsedy. Samek novinářům odmítl říct, zda Středulu ve volbě předsedy podpoří.

Středula uvedl, že poplatek, který činí 1 procento z čistého příjmu zaplatil ještě dříve, než mu přišel dopis ze základní organizace. Částka se mu ale vrátila zpátky na účet.

Na případ jako první upozornil Blesk.cz. Pravost dopisu, kterým se Středula dozvěděl o konci svého členství v odborech, potvrdil šéf odborů KOVO Roman Ďurčo.