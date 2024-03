Vyloučili ho a teď se vrací. Odboráři volí nové vedení a Středula nemá soupeře

Na uvolněný post místopředsedy po rezignaci Víta Samka získali nominace vedoucí sociálně-právního oddělení ČMKOS Jiří Vaňásek a Jan Křemen z Českého rozhlasu. Sněm by měl debatovat také o dalším postupu odborů.

ČMKOS je s 31 svazy s asi 270 tisíc členů největší odborová centrála v zemi. Středulu na předsedu nominovalo 14 svazů, mezi nimi i nejpočetnější svaz KOVO. Dvě nominace získala pak také místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová, která teď konfederaci dočasně řídí. Kandidovat na předsedu ale nechce.

Třináct svazů navrhlo na místopředsedu Vaňáska a svaz Media pak Křemena. Mimořádný sněm odborů se připravoval tři týdny. Podle předáků některých svazů je to krátká doba na to, aby bylo možné najít do čela centrály nové osobnosti. Část svazů proto podporuje Středulu. Podle jiných by sněm měl zvolit jen místopředsedu.

Naposledy zvolen v dubnu 2022

Se Sokolovou by tak konfederace měla ve vedení dva statutární zástupce a mohla by dál fungovat. Dál by se pak hledal kandidát či kandidátka na předsednický post a volba by se uskutečnila na dalším mimořádném sněmu či sjezdu za několik měsíců. K tomuto postupu se kloní školské odbory.

Podle jejich předáka Františka Dobšíka to navrhovala desítka svazů, jejichž členové tvoří většinu odborářské členské základny. Na sněmu by tak měly také většinu hlasů. Celkem může hlasovat 115 delegátek a delegátů.

Šestapadesátiletý Středula řídil ČMKOS od roku 2014. Naposledy si ho odboráři zvolili do čela centrály na další čtyřleté období na sjezdu v dubnu 2022. Získal tehdy 88 procent hlasů.

Středulovu pevnou pozici oslabila pak jeho prezidentská kandidatura i její ukončení s podpořením protikandidátky Danuše Nerudové. Naposledy se k tématu vraceli před necelými dvěma týdny na své radě odboráři svazu KOVO.

Podle Sokolové se mimořádný sněm bude věnovat i vládním záměrům. ČMKOS kritizuje chystané zvyšování důchodového věku či nastavení dřívějších penzí pro náročné profese. Nesouhlasí s plánem zrušit od ledna zaručené mzdy ve firmách. Připravit se chce i na vyjednávání o růstu platů.