Proč v té vládě jsme? SPOLU vysává lidovce jako Babiš dřív ČSSD, říká Čunek

Není to však jediný faktor, sám prý vnímá také to, že se lidovci odvracejí od svých konzervativních hodnot. „Snažíme se zalíbit mainstreamu. Jako křesťanská strana bychom se ale měli držet svých hodnot. Když je změníme, logicky přijdeme o voliče,“ kalkuluje Čunek.

Spolustraníkům vyčítá také to, že se i přes odpor ODS nesnaží v pětikoalici víc tlačit na znovuzavedení superhrubé mzdy. „Proč v té vládě tedy jsme?“

Jaká je přes léto nálada mezi lidovci poté, co vám poslední průzkum ukázal dvě procenta?

Nejsem ve vedení, takže jeho náladu neznám, ale jinak to mezi členy odráží lidský rozměr, který to má. Když má člověk menší výplatu, je smutný. Jestliže má politik méně procent, je z toho také smutný. Možná někdy až zoufalý, když neví, co by s tím mohl udělat.